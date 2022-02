Santa Cruz: Asambleísta denuncia agresiones por parte de interculturales

El Asambleísta del pueblo Yuracaré Mojeño, Wilson Cortez, hizo conocer a la opinión pública las agresiones que habrían sufrido los pobladores el viernes pasado en la Asamblea por usos y costumbres en la comunidad 31 de octubre de la TCO El Pallar, ¨estamos cansados de estos atropellos que sufre nuestro pueblo, por personas que tienen intereses personales, un grupito que no es la mayoría.

Fuente: El Mundo

El Sr Carlos Moye es un autonombrado, nuestro Cacique Mayor del Pueblo Yuracaré Mojeño, Néstor Vásquez Miranda, ha sido salido elegido de una gran Asamblea. Lo que sucedió el viernes colmó la paciencia, porque si no han podido revocarnos, se están estrellando contra mi familia, mi hijo que es menor de edad y fue agredido físicamente, no respetaron a mujeres ni embarazadas.

Creo que el Gobierno central está metiendo mano para querer dividirnos, este señor y mi suplente Belizaida Hurtado, siempre están metidos en todo (…), Por eso las bases han decidido revocar a esta señora, a nosotros nos han elegido para hacer gestión, no para pelear, esta señora no hace gestión, no ha llevado nada al pueblo, solo ocasiona peleas y enfrentamientos, que dejen de acosarnos y nos dejen trabajar, porque yo estoy cumpliendo con el mandato del pueblo¨afirmó el asambleísta Cortez

Por su parte el Sr. Néstor Vásquez Miranda, Cacique Mayor del Pueblo Yuracaré Mojeño, informó sobre el atropello sufrido en la TCO, indicando que el Señor Carlos Moye convocó a una Asamblea para el 28 de enero y comentó: ¨el viernes nosotros nos apersonamos de manera amigable a ver qué decisión tomaban en la Asamblea porque es nuestra TCO, a partir de las 11.00 empezó a llegar gente armada con palos y machetes, y les preguntamos cuál era el motivo para llegar armados.

El Señor Moya reprochó nuestra presencia, porque ellos quieren ocupar nuestro cargo, quieren utilizar nuestros cargos para sacarnos, ocupar la tierra y darle un uso no razonable diciendo que el Yuracaré y el Mojeño son flojos. Pedimos que respeten nuestro modo de vivir, somos amantes de la naturaleza, no depredamos la tierra, ellos para que la quieren para destruirla, queremos que respeten nuestros usos y costumbre y nuestro estatuto. Quieren revocar sin que el Tribunal baje, que el pueblo decida y se llame a una Gran Asamblea y que decida el Soberano, nuestro Pueblo´´ Informó el cacique mayor.