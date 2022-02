Senador acusado de violación anuncia proceso por difamación

El senador suplente simpatizante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hilarión Padilla, negó la acusación de violación en su contra y anunció un proceso por difamación contra la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, quien lo denunció ante la comisión de Ética.

Fuente: https://lapatria.bo

Barrientos ratificó que el senador oficialista tiene una imputación formal por violación pero aún ejerce el cargo en la cámara de Senadores.

«Voy a apelar cualquier denuncia y me voy a defender. Niego esta acusación. Yo no conozco a nadie ni me vi con nadie. Voy a procesar a la senadora por difamación hacia mi persona» anunció el lunes reciente el legislador.

Asimismo, en la denuncia se indica que el senador Padilla ofreció un cargo publicó a la víctima, la citó en La Paz en un alojamiento y procedió a violarla con la condición de darle un trabajo en una institución pública, según reporte de Opinión.

Barrientos denunció que «hay una protección del MAS» al senador Padilla desde que se conoció la denuncia por lo que pidió a la comisión de Ética que suspenda al funcionario.

De esa manera, ante la advertencia de proceso por difamación, la senadora Barrientos manifestó que se trata de una «sinvergüenzura» cuando existe un edicto público con su nombre citando a la autoridad para responder a la denuncia de la víctima.

«Esperaré los procesos del senador, yo estoy haciendo mi trabajo», respondió la legisladora.

De esa manera, Padilla es recordado porque el año pasado indicó que no iba a discutir con Barrientos por su condición de mujer.

«No tengo porqué discutir con la hermana, porque a la final es mujer, yo no voy a pelear», expresó en ese entonces.

Barrientos, quien entonces era jefe de la bancada de senadores de CC, denunció la actitud machista del legislador en la comisión de Ética; sin embargo, como generalmente sucede, la denuncia quedó sin efecto.