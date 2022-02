Sexteo: sube la violencia y extorsión sexual digital ante la falta de normas

Fuente: paginasiete.bo

Malkya Tudela /Santa Cruz

Luciana tiene 29 capturas de pantalla con mensajes de una persona que la insulta y la expone en grupos de Facebook y WhatsApp. Está estresada y asustada. Su acosador usa las fotos sugerentes que ella ha compartido para atacarla y acosarla sin que pueda evitarlo.

“Con todo eso (muestra capturas de pantalla) se dará cuenta de lo que estoy pasando. La Policía no hace nada, solo mandarme al juzgado, porque ellos no se encargan de esta parte de difamación, me dijeron ayer”, relata. Las capturas de pantalla revelan la violencia que la atormenta.

La violencia sexual digital, incluidos actos como el sexteo y el grooming, se ejercen contra niñas, adolescentes y mujeres en un contexto en el que la Policía no tiene destrezas técnicas para perseguirlo ni existen leyes para sancionarlo.

El “sexteo” o “sexting” consiste en el envío de imágenes de contenido erótico de manera voluntaria en un contexto de confianza, generalmente a la pareja y mediante medios digitales. El problema surge cuando esas imágenes son compartidas fuera de ese contexto, sin el consentimiento de la persona y a veces con fines de extorsión o venganza.

Eso le pasó a Luciana. Ella compartió imágenes suyas en un grupo privado de Telegram. En octubre pasado, un anónimo comenzó a difundir esas imágenes en otros grupos y redes sociales con un texto añadido que la señalaba falsamente como seropositiva a VIH. Con el paso del tiempo los insultos y acoso se amplificaron.

“Anoche, cuando estaba por descansar, entré al grupo y el tipo puso un mensaje diciendo que estaba viniendo para acá. Puso la imagen de un diablo y dijo que está viniendo a ajustar cuentas”, explica Luciana. Ella no sabe quién o por qué la acosa.

¿Es un delito?