WhatsApp te dará más tiempo para eliminar los mensajes

WhatsApp está desarrollando una nueva opción que ampliará el límite de tiempo que tenemos para «eliminar mensajes para todos».

Así que si la hora y ocho minutos no es suficiente para ti, te interesará conocer esta nueva dinámica que planea WhatsApp.

Nuevo límite para eliminar los mensajes de WhatsApp

Cuando enviamos un mensaje, tenemos un tiempo limitado si queremos «eliminar el mensaje para todos». Exactamente, una hora, ocho minutos y 16 segundos. Así que una vez que pasa ese tiempo solo verás las opciones para eliminar el mensaje solo en tu chat, de forma local.

Pero esta dinámica está por cambiar, según mencionan en WABetaInfo. El equipo de WhatsApp está preparando un nuevo límite de tiempo. Y el nuevo límite de tiempo sería 2 días y 12 horas. Más que suficiente si nos arrepentimos de un mensaje y no deseamos que figure en ningún lado, ya sea un chat individual o grupal.

Por supuesto, esto no asegura que nuestro contacto no haya realizado una captura o utilizado otro medio para no perder la conversación. Pero saber que tienes mucho más de una hora para arrepentirte o eliminar conversaciones privadas, puede servirte de ayuda.

Por el momento, es una función en desarrollo, así que no encontrarás esta nueva opción en ninguna de las versiones de la app de WhatsApp. Pero si logra pasar todas las fases de desarrollo y pruebas, es posible que la veamos en una de las futuras actualizaciones de WhatsApp en 2022.

Recordemos que hay muchas funciones de WhatsApp pendientes. Hay algunas funciones pensadas para dar más control sobre la privacidad de las cuentas de los usuarios, y otras que potencian algunas de las características más populares.

Así que resta esperar para ver cuándo WhatsApp nos dejará probar la nueva dinámica para «eliminar los mensajes para todos» desde la app.