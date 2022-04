Brigadas casa por casa impulsan la vacunación y bajan los contagios

Bolivia registró un 32 por ciento de casos que la anterior semana

Deisy Ortiz Duran

Ante la caída en la demanda de dosis contra el covid-19 en las unidades educativas, la Alcaldía Municipal decidió cambiar de estrategia y reforzar la vacunación casa por casa.

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, indicó que preocupa la baja asistencia a la vacunación, pero esperan dar impulso con la campaña de Las Américas, que también incluyen las dosis del esquema regular.

“Lo importante es que en esta campaña se va a incorporar también la vacuna contra el covid-19. Esta vacunación se va a realizar en los puestos de salud y con brigadas casa por casa, para lo cual la municipalidad está poniendo medios de transporte e insumos para que la Gobernación pueda hacer esta vacunación”, indicó.

Insistió que la meta es aumentar las coberturas de vacunación y evitar riesgos de rebrote de enfermedades.

Dijo que todo el personal de salud estará involucrado en impulsar esta cruzada.

Se adopta esta estrategia porque los puntos de vacunación en los colegios han tenido un bajón, incluso se llegó a vacunar entre ocho y diez estudiantes por colegio.

Situación epidemiológica

Con relación a los contagios, Vargas indicó que el departamento cruceño continúa en desescalada, registrando un descenso del 50% en los casos positivos durante la semana pasada.

La incidencia de positividad bajó al 2% y con una media diaria de casos de 27. Se contabilizaron 191 casos durante la anterior semana.

En la ciudad capital los distritos que siguen reportando casos son el 2, 3, 4, 5, 11 y 15.

La ocupación de camas en general se mantiene en 29% y en UCI alcanza al 19%.

En el país

El informe nacional destaca que Bolivia registró la semana pasada la cifra más baja de contagios de coronavirus de toda la pandemia, con 582 casos, lo que significa un 32% menos en relación al anterior periodo.

“Es un dato muy importante, estamos hablando de la cifra más baja de casos registrada en una desescalada en toda la pandemia. Nunca antes se había presentado esta cantidad acumulada, lo mínimo eran 670 casos, tras alcanzar un pico, es la semana con menor cantidad de casos en la pandemia”, destacó el titular de ese despacho, Jeyson Auza.

Asimismo, se presentó un estudio del Sistema Nacional de Información de Salud, que analizó datos desde el 1 de junio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022 (casi 10 meses), en los que no se evidenció ningún deceso a causa de la vacuna anticovid y también mínimos efectos adversos.

“En Bolivia no se produjo ningún solo deceso a consecuencia de la vacuna, desmintiendo totalmente aquella afirmación que decía que después de aplicada las dosis había consecuencias fatales”, agregó la autoridad.

Los datos indican que, del total de dosis aplicadas en ese tiempo, 11.245.949, solo 8.415 personas presentaron efectos secundarios leves, un 0.074 por ciento, y siete tuvieron efectos adversos considerables, lo que equivale a un 0.0006%.

“La vacuna contra el covid-19 es segura y los efectos secundarios son casi inexistentes. El riesgo de no vacunarse es mucho mayor al riesgo existente de hacerlo”, reiteró Auza, quien instó a mantener las medidas de bioseguridad a toda la población.

Ante los pedidos de levantar el uso de barbijo en espacios públicos, Auza enfatizó que “para tomar cualquier determinación, esta debe estar basada en estudios serios, el uso o no del barbijo no depende de una situación de aclamación o de lo que opinen algunas ciudades o departamentos”.