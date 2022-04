Caso Golpe II: Aguilar ratifica que en 2019 hubo instrucción para renuncia colectiva en el Senado

En medio del juicio oral por el caso «golpe de Estado II», el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Omar Aguilar ratificó la existencia de una “instrucción” emanada desde “la Presidencia” para que se produzca una renuncia colectiva en el Senado, en noviembre de 2019, durante los conflictos poselectorales y la renuncia del expresidente Evo Morales.

Aguilar fue convocado como testigo de cargo de la Procuraduría General del Estado (PGE), no obstante, estaba también contemplado como testigo de descargo de la defensa de la exmandataria.

La exautoridad no precisó si la orden salió de la expresidenta del Senado -en aquel entonces fue Adriana Salvatierra-, pero contó que el encargado de comunicación de esa cámara comunicó sobre la existencia de la orden en cuestión.

“Hubo una instrucción para una renuncia colectiva y no puedo precisar directamente si fue de Adriana Salvatierra, pero sí el exresponsable de comunicación en el grupo oficial de la Cámara de Senadores, nos comunicó que había la decisión, la instrucción de la presidencia de la renuncia colectiva”, reveló Aguilar en la audiencia.

Por otro lado, el exlegislador del MAS remarcó que la expresidenta Jeanine Añez, que en aquel entonces fungía como senadora de Unidad Demócrata (UD), debió convocar a una sesión para escoger al nuevo presidente de la Cámara Alta.

Manifestó además durante la audiencia por el caso “Golpe II” que la expresidenta Añez no puede acreditar que presidió el Senado porque no tiene una resolución camaral que la acredite como la titular de la Cámara Alta, en noviembre de 2019.

El exparlamentario de oficialismo señaló que sus antecesores en la presidencia de la Cámara Alta -José Alberto Gonzales, Milton Barón y Adriana Salvatierra- pueden acreditar el documento en cuestión.

“El presidente del Senado se elige por voto de los y las senadores presentes, se procede al escrutinio de los votos y se verifica el voto mayoritario para ser elegido como presidente del Senado», dijo.

“De acuerdo con el reglamento camaral, se emite una resolución camaral que acredita la condición de presidenta o presidente del Senado. Gringo Gonzales, Milton Barón, Adriana Salvatierra, Eva Copa, en cualquier momento e instancia pueden acreditar su condición de presidente del Senado; lamentablemente para Jeanine Añez, si ella convocaba y a pesar del reglamento, era nombrada presidenta por la mayoría de los presentes, en este momento simplemente estaría presentando su resolución camaral que la certificara como presidenta del Senado”, sentenció.

Dijo en esa línea que la exmandataria no podrá acreditar «ni hoy ni mañana», que presidió la Cámara Alta.

“Lamentablemente Jeanine Añez, ni hoy ni mañana podrá acreditar su condición de presidenta porque no se ha seguido el conducto regular, no se ha respetado el artículo 169 de la Constitución, porque no llega hasta los primeros vicepresidentes de las cámaras, sino que llega hasta el presidente de Diputados», continuó.