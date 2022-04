Censo: Richter dice no tener autoidentificación cultural, porque viene de corrientes migratorias

El Gobierno cerró el debate del mestizaje en el censo y ratificó que no será incluido.

Fuente: ANF

El vocero del Gobierno nacional, Jorge Richter, afirmó este viernes que no tiene autoidentificación cultural de pueblos indígena, originario, campesino de Bolivia porque viene de las corrientes migratorias, aunque se siente parte de la identidad de la nación boliviana, concepto que desarrolló al momento de descartar la inclusión del mestizaje en el Censo de Población del 16 de noviembre.

“Todos, absolutamente todos, estamos incluidos en lo que es la nación boliviana, en lo personal me identifico con la nación boliviana y si me piden que haga una autoidentificación cultural, diré que no, porque pues yo vengo de lo que han sido las corrientes migratorias, pero soy parte de la nación boliviana”, afirmó el portavoz del Gobierno nacional.

Para Richter, el debate del mestizaje está cerrado con la exclusión de esta alternativa en la boleta censal ya que caracteriza a las diferencias de castas en la época colonial y no preserva la valoración de las culturas ancestrales de Bolivia. Recordó que en el censo de 1900 fue la última vez que se aplicó esa categoría.

“Está claro que no hay esto que alguien ha querido instalar y que no le hace bien al país, por supuesto, porque profundiza la confrontación y polaridades”, enfatizó Richter. El vocero citó a los artículos 3, 21 y 30 de la Constitución Política del Estado, que refieren al derecho de la autoidentificación, la nación boliviana y las indígenas, originarias y campesinas.

Afirmó que el concepto de mestizo no tiene utilidad para los fines estadísticos porque no tiene carácter político puesto que “nadie puede decir donde vive la nación mestiza”.

“Las corrientes de los últimos tiempos, lo que han buscado es expandir la ciudadanía de pueblos originarios, de comunidades afrodescendientes y profundizar la democracia a partir de su representación debida que se puedan ir visibilizando y atendiendo también sus derechos”, agregó.

Adelantó que la boleta censal será presentada en mayo y la etapa de la actualización cartográfica entra en la fase de detalles. En conferencia de prensa en Santa Cruz, ratificó la fecha del empadronamiento censal para el 16 de noviembre y explicó sobre el presupuesto de 68 millones de dólares que se cuenta con financiamiento externo.