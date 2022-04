Cívicos de Oruro y Tarija coinciden que debe incluirse «mestizo» en el censo; exigen al INE mayor transparencia

Piden coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para elaborar planes que eviten el traslado de personas el día del censo

Fuente: El Deber

Los comités cívicos de Tarija y de Oruro se sumaron a las demandas de otros sectores sobre la inclusión de la categoría mestizo en la boleta censal. Los presidentes de ambas instituciones también expresaron su preocupación por la transparencia del proceso censal y el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Creo que hay preguntas que deben reflejar situaciones más importantes y no buscar unos resultados tan sesgados y politizados. No querer poner «mestizo» es preocupante. En nuestro país no somos originariamente puros y eso debería reflejarse en el censo», aseguró a EL DEBER la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Rosario Sandalio.

El Gobierno cerró la posibilidad de incluir esta opción en la pregunta de autoidentificación y argumentó que el debate sobra razas terminó en 1900.

Por su parte, el titular del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, agregó que la mayoría de los bolivianos «somos mestizos y ya no hay razas puras».

La institucionalidad cruceña, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Iglesia también se adhirieron al pedido que no se excluya a la población que no se identifica con un pueblo indígena.

De acuerdo a las recomendaciones de organismos internaciones, los estados deben evitar usar términos ambiguos como «mestizos» o «morenos».

Según el vocero presidencial, Jorge Richter, la boleta censal será difundida en mayo, aunque no dio la fecha exacta. El director del INE, Humberto Arandia, aseguró que el cuestionario está completado en un 85% y al momento se tienen 63 preguntas.

Información y transparencia