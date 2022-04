Clubes del país buscarán evitar la mala racha de hace 12 años

Fuente: Página Siete/ La Paz

Desde el 5 de abril, el fútbol made in Bolivia da muestras claras de su involución. Ese día, Always Ready derrotó por 2-0 al poderoso Corinthians, en el Hernando Siles, por la Libertadores. A partir de ahí sólo sumó derrotas y empates, 14 en total. Pero aún no iguala una desastrosa racha de hace 12 años.

En este mes, en la Copa Libertadores (The Strongest, Always Ready e Independiente) y en la Sudamericana (Wilstermann y Oriente Petrolero), el balompié boliviano acumuló 14 encuentros sin conocer la victoria. Sólo sumó cuatro empates y 10 derrotas.

Hata el momento, en la fase de grupos de ambos torneos, Oriente es el único equipo de la Sudamericana que aún no sumó unidades, en tres encuentros disputados.

Pero esta pobre participación de los clubes bolivianos no es la más deficiente.

“No es la peor racha. Entre 2009 y 2010 se llegó a 31 partidos sin ganar”, explicó el periodista Víctor Quispe, experto en datos de fútbol, quien precisó que se contabilizan los partidos en casa y como visitantes.