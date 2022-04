Comité Cívico de Tarija se mantiene al margen del conflicto por el cierre del exSedeca

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Frente a las críticas de asambleístas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que acusan presunta parcialización del Comité Pro Intereses del departamento respecto a exigencias ciudadanas dirigidas hacia la Gobernación como el problema del ex Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), directivos se pronunciaron al respecto, negando esta situación.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

El presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, aseguró que en su momento trató de convocar a los extrabajadores sindicalizados del Sedeca para encarar movilizaciones conjuntamente, incluso desde que se llevó a cabo el paro cívico de noviembre del 2021, empero no recibió respuestas positivas ni siquiera para reunirse.

“No podemos estar solamente preocupándonos de un pequeño sector, sin embargo, hace tiempo atrás he solicitado a los trabajadores del Sedeca cuando cabalmente estábamos en lucha por la Ley 1386, solicitamos reunirnos pero nunca nos recibieron ni quisieron coordinar con el Comité, hasta ahora tampoco se han hecho presentes, no nos han solicitado ningún tipo de ayuda. No es que estuviésemos parcializados de ninguna manera”, argumentó en contacto con el matutino El Periódico.