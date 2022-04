Consumo de droga y alcohol empeora trastornos mentales que padecen los privados de libertad

“A veces decimos ‘están felices (los internos), tienen todo’ y demás en las cárceles; pero no, el hecho de no poder salir creo que es una tortura psicológica; aunque esté en la sección Posta (con mayores beneficios), aunque esté con internet, aunque esté con todo, no puede salir y eso marca la diferencia”, apuntó.

Al estar impedido de su libertad, “hay una ruptura en la relación familiar y eso es lo más importante para la persona”. “Algunos los van a sentir al llegar (a la cárcel), otros al pasar tres meses, un año, cuando la familia poco a poco empiece a cansarse e ir cada vez menos a visitarle”, dijo. Afectación de la situación legal Las expectativas no cumplidas en el plano legal afectan de forma importante en el privado de libertad, que en la gran mayoría no cuenta con asistencia psicológica y debe afrontar este proceso solo. El impacto en la persona es mayor cuando quien es procesado y sentenciado por la justicia no tuvo nada que ver con el delito por el que se le acusa. “El abogado le dice al encarcelado que solo va estar tres meses, que lo va a arreglar, pero es mentira, va a estar mucho tiempo, porque hay factores como la retardación de justicia y otros aspectos que harán que la persona viva en incertidumbre, por eso es que los cuadros de ansiedad se van a presentar principalmente cuando llega la persona al centro penitenciario”, señaló. En los casos que son mediáticos, refirió, más que ansiedad va haber depresión. La especialista dijo que ocurre esto debido a que en principio al interno lo han presentado ante los medios de comunicación y con supuestas pruebas, entonces el procesado siente que no tiene escapatoria y no ve posibilidad de salir libre. Viscafé explicó que un factor para afrontar esta situación con cierto éxito tiene que ver con la resiliencia, que se entiende como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. “Si durante su vida se ha construido los factores resilientes como la autovaloración, habilidades sociales, asertividad, capacidad para resolver problemas, sentido del humor, apoyo de la familia, de las redes formales, de redes informales que pueden ser los amigos, la pareja, la religión, entonces más allá del delito es capaz de mantenerse al margen de las drogas y es capaz de proyectarse al futuro, sabe que esa situación va a cambiar aunque tarde mucho, y decide no morir, decide seguir viviendo”, apuntó. Sobre el penal de San Pedro la especialista indicó que al ser demasiada cantidad de internos “es hasta ilusorio pensar en un trabajo de rehabilitación serio como manda la ley y como todo el mundo esperaría, entonces se hace lo que se puede”. Lo que sí se puede hacer desde cada área “y hablo de Psicología, Trabajo Social, Salud y Educación es trabajar en talleres, en terapias grupales, tocando temáticas; ya no es tan individual, pero el mensaje va llegando de a poco”, agregó, y dijo que en el mejor de los casos se puede tener un 30% de efectividad, pero en las condiciones actuales, de falta de recursos humanos y materiales, el impacto no llega ni a un 5%.