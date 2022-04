El creador de más de medio centenar de personajes de teatro —como Don Enredoncio y la imilla Salustiana— “está lúcido y habla, pero refiere bastante dolor en las costillas”.

El actor y comediante David Santalla está nuevamente delicado de salud. El protagonista de Mi Socio (Paolo Agazzi) está internado desde el mes pasado en el Hospital de Clínicas (Miraflores), informó a La Razón su esposa, Sandra Saavedra.

El estado de Santalla desmejoró luego de recibir una nueva sesión de quimioterapia, el pasado miércoles 13 de abril. El lunes 25 por la noche, sus colegas de tablas buscaban un cardiólogo que pudiera atenderlo de emergencia.

“Los médicos me han dicho que está muy delicado. Sufrió complicaciones debido a la quimioterapia y está con los signos vitales muy alterados. Le están haciendo varios análisis”, explicó Saavedra, compañera de Santalla desde 2017.

“Lamentablemente con el SUS (Seguro Universal de Salud) no pueden llevarlo a terapia intermedia, porque (esa área) se ha cerrado por falta de personal. Entonces está en la sala de oncohematología y ahí le están haciendo monitoreos. Hace una semana y media que no come, está con sueros”, agregó.

Actualmente, según su cónyuge, el creador de más de medio centenar de personajes de teatro —como Don Enredoncio y la imilla Salustiana— “está lúcido y habla, pero refiere bastante dolor en las costillas”.

A finales del año pasado, el artista —nacido en La Paz el 16 de agosto de 1939— había anunciado que luego de un largo proceso logró vencer al cáncer. “Eso me da chance para estar más tiempo con ustedes. Ahora aguántense”, dijo durante una presentación que ofreció en Sucre.

En 2015, el humorista sufrió un accidente cerebrovascular, del cual salió sin secuelas. Entonces, fue internado en el Hospital Arco Iris y su estado fue motivo de seguimiento continuo por los medios de comunicación. Las demostraciones de cariño y solidaridad de la población con Santalla fueron una constante en ese nosocomio.

Consultada sobre cómo puede apoyarse al artista, Saavedra comentó que evitó hacer publicaciones en las redes sociales “porque es muy difícil llevar lo de mi esposo y las críticas que me hacen, pero nadie que esté pasando por esta situación sabe los gastos tan terribles que hay”.

Agregó también que lo que les dio el Ministerio de Culturas ya fue gastado en los tratamientos. El año pasado, esa cartera de Estado entregó la suma de Bs 100.000 que fue recolectada en la campaña “Todos por David”.

PROCESO

Hace un mes, Saavedra informó a este medio que su esposo estaba en una etapa de evaluación, en la cual aún debía recibir la quimioterapia, además de un medicamento que cuesta Bs 11.000.

El intérprete de 82 años se mostró ansioso por el estreno de Mi Socio 2.0, el 10 de febrero de este año. “Cuando el doctor me dijo que tenía cáncer, yo le pregunté: ¿Pero no podía ser Leo, Virgo, Libra…? No perdí el sentido del humor y creo que las personas que tienen algún mal deben mantener ese espíritu”, aseguró.

Sus compañeros se alegraron de que hubiera salido airoso también de ese último desafío.