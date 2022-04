Dos mujeres provocan aparatosa persecución tras robar un celular, una de ellas con un bebé en brazos

Las acusadas alegaron ser “pobres y que estaban embarazadas” para zafarse de su víctima, segundos después se dieron a la fuga.

Fuente: Red Uno

En la ciudad de Santa Cruz, un estudiante que salió de su casa en horas de la mañana, de este jueves 21 de abril, para acudir a su universidad fue víctima del robo de su celular, cuando se aprestaba a subir a un micro de transporte público.

“Estaba a punto de abordar el micro del 7mo Anillo, cuando de repente subieron dos mujeres y se pararon en la puerta, me obstruyeron el paso y disimularon hacer caer unas monedas, mientras que dos personas me sacaban el celular, por suerte no mi billetera”, relató la víctima del robo.

Añadió que en ese momento le pidió al conductor que por favor pare, todas las personas sindicaban a las dos mujeres de haber sustraído su celular, quienes al detenerse el micro procedieron a bajarse de la unidad de transporte público, alegando que no tenían plata, que “eran pobres y que estaban embarazadas.

Asimismo, contó que dejó ir a las mujeres e indicando que fue un error haberlo hecho, pero que gracias a un transeúnte que le ayudó a perseguirlas, en el trayecto de la persecución encontraron una patrulla llegando posteriormente interceptar a las dos mujeres, ahora arrestadas. Las dos aprehendidas confesaron que delinquen con dos cómplices más.

Por su parte Erick Vaca, vecino que ayudó al joven dijo que se encontraba en un taller y al escuchar que el muchacho pedía ayuda para que le devuelvan su celular, sacó su moto y procedieron a perseguir a las mujeres.