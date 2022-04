El evismo ya no reina en el pleno: la fractura del MAS toca a la ALP

MAS habla de diferencias y niega división en sus filas

Legisladores del partido de Gobierno señalaron que sus bancadas de Diputados y Senadores están unidas y que sólo hay diferencias en opiniones de carácter personal de algunos de sus miembros, que no afectan su unidad.

El diputado Daniel Rojas, del MAS, dijo que la postergación de la interpelación de Eduardo del Castillo generó molestias en la mayoría de los legisladores, pero aseveró que este hecho no puede evidenciar una división en las bancadas del MAS porque hay unidad.

“Estamos molestos de que no se respete al primer poder del Estado, no se puede socapar a ningún ministro, pero esto no significa que hay división en el MAS. No se puede mezclar lo político, la interpelación es un tema institucional”, subrayó.

El parlamentario oficialista Ramiro Venegas dejó en claro que hay molestias de sectores y colegas con la gestión de Del Castillo. Indicó que cuando se dé la interpelación será evidente quiénes apañan las falencias de esta autoridad y quiénes buscan que sea apartada para mejorar la gestión del Ministerio de Gobierno.

“Nosotros estamos con nuestro rol de fiscalización y la ley es para todos. Debemos demostrar que somos parlamentarios justos y objetivos, estamos fiscalizando y eso no significa que estemos en contra del Gobierno. En la interpelación si no satisface las repuestas, lo censuraremos, ahí se mostrará quiénes son los fiscalizadores y quiénes son los encubridores”, afirmó.

A expensas de lo que dicen legisladores del MAS que las diferencias han existido, los hechos muestran divisiones

Ludwin Valverde

Al postergar la interpelación de Del Castillo, Choquehuanca fue hábil para evitar que se muestre la división

Gregorio Lanza

Una división en votos en una posible censura a Eduardo del Castillo es riesgosa para el gobierno de Arce