En su hotel Salqui, Quispe dice que volverá al Tigre en dos años

Fuente: paginasiete.bo

Roxana Pomier F. / La Paz

¿Qué me voy a llevar de esta vida? Se pregunta. “Nada”, se responde. Por eso, Inés Quispe de Salinas está convencida: “Dentro de unos dos años volveré (al Tigre) porque es lo que me gusta”. Aunque está afligida por la actual situación de su club, la expresidenta de The Strongest se motiva “porque soy stronguista a morir”. En una fiesta organizada por sus hijos -en su hotel Salqui Resort Mecapaca- la empresaria dice que quiere continuar con el legado futbolero de su esposo César Salinas (+).

“Él se encargó de hacerme gustar el deporte y la verdad que volveré, pero no ahora. Dentro de dos años sí está en mis planes volver”, refuerza. Los pétalos de flores cubren casi toda su cabellera. Es la reina de su fiesta. “Ésta es una sorpresa que mis hijos me hicieron. Me dieron la sorpresa de mi vida”, ríe.

El grupo Veneno musicaliza su diálogo. “La verdad que dejé la institución por motivos de salud”, explica mientras se escucha: “La gente dice que soy, stronguista de corazón…”.