Estudiantes de la Universidad de Guanajuato convocaron a paro tras el asesinato de uno de sus compañeros

Fuente: Infobae

Tras el ataque por parte de elementos de la Guardia Nacional contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, en el que uno de los alumnos perdió la vida, la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) 2021-2022 comentó a Infobae México que realizarán un paro indefinido para exigir justicia por sus compañeros.

“En este momento y hasta una fecha inexacta la Universidad y los estudiantes nos encontramos en paro”, informaron. Y agregaron que a las 14:00 horas realizarán una marcha pacífica para rendir un homenaje a Ángel Yael Ignacio Rangel, quien falleció tras el ataque registrado en la tarde del miércoles 27 de abril.

Los estudiantes se congregarán en el parque Irekua, ubicado en la avenida Guerrero del municipio de Irapuato, para de ahí partir rumbo a la Presidencia Municipal de Irapuato. Como petición, solicitaron a los participantes vestir de blanco en memoria de su compañero fallecido. Para ello, se dispuso de un par de autobuses de la Universidad de Guanajuato para transportar a los estudiantes.

Al grito de “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a estudiantes en la cara de la gente”, los alumnos recorrían las calles de Guanajuato con pancartas en las que denunciaban el proceder de la Guardia Nacional. Otras de las consignas que corearon los manifestantes era “Me quiero titular, me quiero titular, no quiero que le lleven mi cuerpo a mi mamá”.

En tanto, el jueves 28 y viernes 29 de abril se suspenderán las actividades académicas para guardar luto por Ángel Yael. En un comunicado, los estudiantes de la DICIVA condenaron los hechos y expresaron: “hoy sabemos que la Guardia Nacional mata, hoy ya no nos sentimos seguros con su presencia, sin embargo, hoy estamos unidos”.

Los hechos

Eran cerca de las 16:40 horas del miércoles 27 de abril. Dos vehículos se encontraban estacionados a orillas de la comunidad del Copal, en una zona conocida con el nombre de La Parra. En el interior de uno de ellos, se encontraban tres alumnos de la Universidad de Guanajuato. Mientras, elementos de la Guardia Nacional realizaban reconocimientos en un ducto de Pemex “Salamanca-León’’, como parte del Plan Conjunto de la República para combatir el robo de Hidrocarburo.

Los agentes de la Fuerza de Seguridad se acercaron a un camino de terracería, sin lograr identificar a los tripulantes a bordo de los vehículos, quienes, al percatarse de la presencia de los elementos de la GN, se retiraron del lugar “de manera precipitada”, según un comunicado de dicha dependencia.

Por lo anterior, bajo el supuesto “desconcierto e incertidumbre” generado por la retirada de los estudiantes, un elemento de la Guardia Nacional activó su arma de fuego en contra de los vehículos, lo que ocasionó que uno de los tripulantes (Ángel Yael, de 19 años de edad) perdiera la vida, mientras que otra joven, de nombre Edith Alejandra Carrillo, de 22, recibió impactos de bala en su hombro derecho.

Consecuentemente, el elemento de la GN que detonó su arma quedó a disposición de las autoridades estatales, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya estaba integrando la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, la Unidad Especializada en Homicidios realizará las indagatorias sobre este caso.

Ante los lamentables hechos, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino se reunió con los familiares de las víctimas para brindarles apoyo y aseguró que estaría presente en la manifestación pacífica convocada para este jueves. Asimismo, en entrevista con Milenio comentó que los estudiantes no estaban haciendo nada indebido, pues solo convivían y aseveró que se trató de un acto ilegítimo.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condenó enérgicamente el asesinato y ataque hacia los estudiantes y aseguró que se trató de un “uso desproporcionado de la fuerza”. Lorena Alfaro García, alcaldesa de Irapuato, señaló que se trata de una “pérdida terrible” y exigió el esclarecimiento de los hechos.

En ese sentido, cabe señalar que la alcaldesa Alfaro no se encuentra en Irapuato por el momento, ya que participa en el foro “Turismo Social Responsable” llevado a cabo en el marco del Encuentro de las Américas de Turismo Social, celebrado en Colombia, por lo que algunos estudiantes en redes sociales exigieron su regreso a Irapuato para atender este asunto.

El velorio de Ángel se realizará en el funeral Gayosso de Irapuato este jueves 28 de abril a las 16:00 horas, mientras que la misa se llevará a cabo el viernes 29 en la capilla de Gayosso a las 12:00 del día. Por respeto a su familia, se solicitará la credencial universitaria para identificar a los alumnos y así puedan ingresar al funeral. Los medios de comunicación no podrán acceder, informaron.