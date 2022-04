Familia: Rogamos por certezas sobre la muerte de fray Wilberth

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

“Sólo queremos saber si él (Marcos Flores) era el culpable de la muerte de mi hermano y si realmente se suicidó como dice el ministro”, manifestó Edil Daza, hermano de fray Wilberth, el religioso que fue asesinado en Semana Santa en una iglesia de Santa Cruz.

La noche de pasado sábado, mediante redes sociales, el Ministro de Gobierno informó que el exaspirante a religioso Marcos Flores (23), identificado como el presunto asesino del sacerdote Wilberth Daza Rodas, se quitó la vida en una celda de Brasil, donde estaba detenido.

La familia de fray Wilberth afirma que hasta el momento no recibió información oficial. El hermano de la víctima lamenta que ni siquiera hayan podido confirmar si Flores es el autor del crimen o que en realidad haya sido aprehendido.

“Nosotros también somos humanos y tenemos un corazón con el que sentimos y lloramos la pérdida de mi hermano. Como familia estamos preocupados por las investigaciones y lo que pase con ellas con la muerte del sospechoso. Pedimos a la justicia que haya una investigación justa que esclarezca qué pasó con mi hermano”, solicitó Daza.

Y es que los familiares desconocen el avance del caso. Lo poco que saben es por las noticias, las redes sociales o algún mensaje que les es compartido por algún conocido.

No tienen un abogado, porque al ser un crimen en contra de un religioso, la Iglesia es la que se encarga de enfrentar el proceso. No tienen contacto con el jurista, ni él se comunica con ellos.

La distancia es otro factor que los mantienen aislados de las investigaciones, pues radican en Macharetí, Chuquisaca, el pueblo en el que fray Wilberth empezó su camino en la religión y pueblo al que su cuerpo fue llevado para su última morada.

“Ahora con la muerte de Marcos Flores, ¿en dónde quedan las investigaciones que estaban en marcha en Santa Cruz? Pensamos que debe haber otros involucrados, porque la muerte de mi hermano ha sido planificada, no fue al azar”, sostuvo Edil, que aún no logra entender la forma en que murió el religioso.

Confesó que su cabeza está llena de dudas. Son tantas que junto con su familia ha perdido la certeza de que Flores en realidad haya sido aprehendido en Brasil o que haya encontrado la muerte en una celda de ese país.

Indicó que desde que se enteró de la muerte del principal sospechoso del asesinato de su hermano no puede dejar de pensar en cómo es eso que pudo suceder dentro de una celda.

“Desconfiamos porque no sabemos lo que en realidad ocurrió. En las celdas no entran elementos con los que los detenidos puedan victimarse. No sabemos si se ahorcó, se envenenó o si lo mataron. Nadie nos responde”, lamentó Edil.

“Sólo queremos pruebas”, insistió. Afirmó que es muy importante para la familia Daza contar con evidencia del caso, fotografías, imágenes o cualquier prueba de que Marcos Flores fue el asesino de fray Wilberth, que fue detenido en Brasil y que ya no está con vida.

“Sólo pedimos que la justicia actúe como tiene que ser, que haya un esclarecimiento del caso y una investigación justa e imparcial. Le pedimos al ministro, al Comandante de la Policía y al encargado de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) de Santa Cruz que se nos informe sobre lo que está pasando para tranquilidad de toda nuestra familia”, insistió el hermano del religioso.

La búsqueda internacional

“El 16 de abril, al interior de la iglesia católica San Francisco, se confirmó la muerte de una persona de sexo masculino identificada como Wilberth Daza Rodas, de 43 años. De las primeras investigaciones se tiene que el presunto autor sería Marcos Lucas Flores Miranda”, señala parte de los datos de la ficha roja de la Interpol, que fue emitida para lograr la captura.

El día del crimen, Flores permaneció todo el día en la iglesia preguntando dónde estaban los dormitorios. Ese mismo día huyó hacia Brasil donde fue capturado en una riña. Las autoridades locales gestionaban su traslado al país.