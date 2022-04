Gobernación cruceña lamenta la falta de seriedad del Gobierno para dar solución a la petición de comunarios que exigen construcción de carretera

Por responsabilidad el Gobierno Autónomo Departamental no puede suscribir un convenio sin tener garantizados los recursos, es por ello que pide a la ABC que envié el convenio que fue consensuado.

Fuente: Gobernacion de Santa Cruz

“Como Gobernación siempre hemos puesto nuestros buenos oficios para que se dé una solución a este conflicto y se pueda firmar el convenio que garantice los recursos del 30% de contraparte para la construcción del proyecto carretero Km 13 – Las Cruces – Buena Vista”, señaló el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Fernando Menacho, al lamentar que una vez más la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) haya remitido por segunda vez un convenio que no fue el consensuado con anterioridad, es por ello que este fue rechazado y devuelto a dicha institución gubernamental.

Asimismo, Menacho lamentó que el Gobierno utilice a comunarios para querer empañar la gestión de la Gobernación, y sobre todo que no tengan la intención de solucionar este problema, que pudo haberse solucionado esta jornada con la suscripción del convenio que permita a la Gobernación acceder a un fideicomiso para garantizar su contraparte en el proyecto.

La autoridad departamental agregó que mañana, de forma rápida, hará llegar al Viceministerio la información que ha solicitado, para que de una vez por todas se pueda realizar la firma del convenio que garantice la construcción de la carretera.

“Es una pena que quieran hacer creer que el gobernador no quiere firmar el convenio y que no quiere carreteras para Santa Cruz, siendo que nosotros estamos demostrando toda la predisposición para solucionar este problema”, remarcó Menacho al decir que lo único que se quiere como Ente Departamental es que se hagan las cosas de manera correcta, que se garanticen los recursos para no endeudar a la Gobernación y no comprometer los fondos que son para atender las necesidades básicas del departamento.