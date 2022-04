Gobierno: Los efectivos de la Felcn que no pasen la prueba del polígrafo no serán investigados

El caso «narcoaudios» provocó un descabezamiento de dos directores de unidades antidrogas; además, otra narcotraficante también dio fe de que trabajaba con policías.



Fuente: https://www.noticiasfides.com

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que no pasen la prueba del polígrafo no serán investigados porque significa que estén involucrados en algún ilícito o con el narcotráfico; sólo se evalúa la idoneidad.

“(Los efectivos) que no hayan pasado estas pruebas no significa que hayan participado en la comisión de algún delito. Lo que se está demostrando es que tengan todos y cada uno de los elementos (tengan) idoneidad y transparencia para prestar servicios en esta división tan importante que tiene la Policía Boliviana”, aseguró el Ministro de Gobierno esta mañana en conferencia de prensa desde El Alto.

Hace dos semanas se anunció la intervención de la Felcn luego de una denuncia del expresidente de Bolivia y actual líder de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, donde se presume una asociación entre narcotraficantes y las fuerzas antidrogas para encubrir el ilícito.

Esta denuncia fue formalizada en el Ministerio Público y, a raíz de la declaración de testigos, se implicó a varias autoridades y jefes de unidades antidroga. Al margen de este caso, denominado “narcoaudios”, se efectuaron otros hechos donde se vincula a policías antinarcóticos que forman parte del negocio ilícito.

El lunes pasado, Lizeth Lilia Pérez Ledezma, hermana de Paola Pérez Ledezma, quien es considerada la “reina del microtráfico” en Santa Cruz, dejó audios grabados donde involucra al menos a cinco policías antinarcóticos.

Lizeth aseguró que esos efectivos trabajaban con su hermana Paola, la “reina del microtráfico”, y relató que, en una ocasión, en dos autos de color plomo, le trajeron “50 ladrillos de droga” a su hermana.

“Eso le entregaron y recibían mucha plata. Una semana antes que la detengan a mi hermana Paola, hicieron una tremenda fiesta donde estuvieron todos ellos. Los sargentos, el capitán y todos los que trabajaban con mi hermana Paola, hacen volteos, son bien corruptos, pero son protegidos por los de arriba. La Paola es bien humillante, domina, usa a muchachos en motos para vender mucha droga, yo sé todo, ojalá no me tienda una trampa y me haga caer”, aseguró.

El Ministerio de Gobierno instruyó aplicar la prueba del polígrafo, o detector de mentiras, a 1000 efectivos antidroga por los escándalos y la estigmatización desfavorable que tiene la Felcn. Sin embargo, se anunció una reubicación a otras dependencias de la Policía Boliviana de los policías que no pasen la prueba.

“Manifestar que bastantes efectivos policiales que prestaban y desempeñaban funciones al interior de la Felcn ya han sido alejados de esta división (…). Estos efectivos policiales van a prestar servicios en otras unidades y en otros departamentos de nuestro país”, aseguró Del Castillo.