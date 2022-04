Gritos machistas, racistas y una demanda de Guabirá

Fuente: paginasiete.bo

“Me decía que me vaya a lavar ollas”, contó Alejandra Cornejo, hija de Jaime Corneo, presidente de Aurora, luego de reconocer que actuó mal al contestar al delantero Kevin Mina, quien -según su versión- la agredió verbalmente. “Mariconazo, negro de mierda”, lanzó después del duelo entre Guabirá y el Equipo del Pueblo, el domingo en Montero.

Por esa frase, la dirigencia de Guabirá anunció que demandará a Aurora. El delantero ecuatoriano dijo que seguirá el mismo camino.

Por separado, presentarán sus requerimientos al Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol por un acto de racismo y discriminación tras el partido del domingo en la Caldera. Las acciones legales ante la justicia deportiva se iniciarán luego de identificar a Cornejo.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, no podemos permitir que se repitan este tipo de hechos”, aseguró el vicepresidente del club azucarero, Édgar Menacho, al diario Zona Norte, de Montero.

El domingo, cuando Mina era trasladado en una ambulancia a un hospital, se escuchó a una persona decir “Ah, y él se está yendo al hospital” y Cornejo añadió “sí, por eso, mariconazo, lo has dejado inconsciente. Mariconazo, negro de mierda”.

En los últimos minutos del encuentro que Guabirá venció por 3-2 se registró un fuerte roce en la disputa de un balón aéreo entre el defensor Luis Barbosa, de los celestes cochabambinos, y el delantero ecuatoriano.

“Yo no estaba ahí como delegada ni representando a Aurora, yo fui a presenciar el partido desde las tribunas con mi familia, pero al ver que después de la jugada mi esposo no reaccionaba en el campo de juego y una vez finalizado el partido, le rogué al delegado del encuentro que me deje entrar a ver a mi esposo, lo cual fue avalado por el vicepresidente de Guabirá, sólo estaba como una esposa preocupada por su marido”, explicó Cornejo a TigoSports.

La respuesta de Mina

Mina escribió en sus cuentas de las redes sociales: “Destruimos la esclavitud, pero no el racismo. Negros, blancos, collas y cambas, todos somos iguales ante los ojos de Dios, sin distinción ni raza ni color”.