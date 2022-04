Jubileo: el mestizaje es un debate político, pero debería haber una opción para los ninguno

El debate del mestizaje en el Censo surgió de un diputado y el Gobierno desahució la sugerencia.

Socialización del Censo en Oruro. Foto: INE.

Fuente: ANF

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Nuñez, afirmó este martes que el mestizaje, como alternativa de consulta para el Censo de Población y Vivienda de 2022, es más un debate político, pero debiera haber alguna opción para quienes no se sientan autoidentificados con las naciones indígenas originaria campesinas. Dijo que el empadronamiento debería visibilizar a pueblos que viven en situación vulnerable.

“Creo que este tema, más que una importancia central, en la esencia de la sociedad, me parece que tiene más un factor de carácter político. Querer plantear que la mayoría nos reconocemos indígenas, pero que puede ser que, con este proceso de urbanización, la gente ya no esté considerando esos criterios, es parte de la evolución de una sociedad”, dijo el sociólogo de la fundación.

El debate de mestizo para la boleta censal surgió del diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, quien solicitó que se incluya esa alternativa, ante el resultado del censo de 2012 donde 6 de cada 10 bolivianos expresaron que no se sentían autoidentificados con alguna de las 36 naciones indígenas, originarias y campesinas.

El Gobierno nacional cerró el tema y desahució la posibilidad de mencionar el mestizaje en la boleta censal, con el argumento que sería discriminatorio. Al respecto, Nuñez consideró que el concepto proviene de “raza” y está dentro de la categorización de clases sociales de la época colonial.

“Cuando teníamos categorías como el sambo, el mestizo, el mulato, el indio, no sería lo más adecuado en términos de identificar a estas personas que finalmente no se autoidentifican con un pueblo. Habría que poner un casillero especial, no sé si reiterar ‘ninguna’ o ‘cultura occidental’”, enfatizó Nuñez.

El sociólogo dijo que la autoidentificación es dinámica y tiene que ver con el proceso de urbanización que viven las personas que cambian de entornos y afecta a los usos y costumbres de los pueblos, además del carácter globalizador de la sociedad.

Nuñez considera que el Censo de Población y Vivienda, que está programado para el 16 de noviembre de 2022, se debe enfocar en visibilizar a las poblaciones indígenas que viven en situación de vulnerabilidad, como las comunidades que sufren avasallamientos, que están expuestas a la contaminación ambiental por la actividad minera.

“Estamos hablando de tierras comunitarias de origen en áreas protegidas, parques, donde están viviendo pueblos indígenas; son la población mas vulnerable en este momento”, sostuvo y agregó que “los interculturales están avasallando tierras con incendios forestales, ampliando la frontera agrícola, mineros auríferos entrando al Madidi; área protegidas por pueblos indígenas están siendo avasallados”.