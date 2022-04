La visita sorpresa de Angelina Jolie a Lviv en plena invasión rusa a Ucrania

Angelina Jolie está de visita en Lviv en plena invasión rusa a Ucrania . Imágenes mostraron a la actriz, quien es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados desde 2012, ingresando a un café de la ciudad ucraniana.

“A Angelina Jolie le encanta tomar café en Lviv. ¿Cuáles son tus lugares favoritos para tomar un café? ¡El objetivo principal de su visita es ayudar a Ucrania! ¡Gracias por su apoyo, Sra. Jolie, y a todos los que están con la gente de Ucrania hoy!”, manifestó en Twitter la usuaria Natalie Smal, un mensaje replicado por varios ciudadanos ucranianos.

Video source: Maya Pidhoretska pic.twitter.com/mebsa49HGg

— Natalia (@NatalieSmal) April 30, 2022