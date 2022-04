“Los traidores no tienen cabida en Campeche”: el polémico mensaje de Layda Sansores a la oposición

La gobernadora de Campeche salió en defensa de la Reforma Eléctrica, y aseguró que el estado no es tierra «para los que trabajan para los Iberdrolas»

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se lanzó en contra de los legisladores que no dieron su voto a favor de la Reforma Eléctrica que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la entrega de computadoras a jóvenes del programa “Bienestar digital”, la mandataria local aprovechó el espacio para arremeter contra la empresa española Iberdrola y los políticos mexicanos “que trabajan para ella”.

“Así como nosotros aplaudimos a un presidente comprometido, señalaremos a los traidores que no solamente traicionan el momento en que vivimos, de un México empobrecido, sino los traicionan a ustedes, a las nuevas generaciones y a los hijos de sus hijos porque se quedan con lo mejor del pastel”, manifestó.

La gobernadora reiteró su apoyo a la campaña del partido guinda de llamar “traidores a la patria” al bloque opositor (Foto: Twitter/LaydaSansores)

La gobernadora no se quedó en una simple crítica, pues aprovechó el evento para hablar de los contratos de subsidio y reiteró su apoyo a la campaña del partido guinda de llamar “traidores a la patria” al bloque opositor: “Los contratos que se hacían tenían obligado al gobierno a subsidiar con 941 mil millones de dólares”.

“Entonces, los que trabajan para los Iberdrolas, trabajan para su ching**a mad**, que se vayan, esta no es su tierra, esto no es suyo, por eso los traidores no tienen cabida en Campeche”