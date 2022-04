Mayo: se viene la noche

La situación del país es: Gobierno sin gestión, leyes sin ejecución, autoridades judiciales débiles y envilecidas, un órgano electoral sumiso, el crimen y los feminicidios impunes, las libertades constitucionales atropelladas, la moral del pueblo corrompida, ni constitución, ni gobierno, ni justicia, ni educación de calidad, el oficialismo quiere nivelar la ignorancia en todo el país, quiere que la burocracia y la corrupción campee en todas las instituciones del país.

La seguridad desapareció de Bolivia, el robo institucional, el crimen judicial, la corrupción en las empresas públicas y el narcotráfico protegido se adueñaron del país, la pureza de nuestros niños ha sido corrompida por los diferentes casos de violación dentro del hogar, los casamientos van en minoría y los divorcios están a la orden del día, la inmoralidad campea en nuestro país, el tejido social se ha roto y la espiral del silencio crece cada día más a medida que el miedo ha paralizado a la sociedad civil organizada, debido al abuso de poder y al autoritarismo gubernamental, ejercido por los que ahora disfrutan del poder.

Tenemos un presidente que está en el país de las maravillas, una Asamblea Legislativa Plurinacional que anda por las nubes, el pueblo anda desorientado por las calles, formando una enorme fila de desempleados y que caen en las garras del comercio informal caudal de votantes del gobierno, así se corrompe el país, el mercado nacional en el futuro rebosará de inflación, tenemos un insuficiente crecimiento económico, los hospitales sin equipamiento, ni ítems de personal calificado, las escuelas y universidades se hunden por la mala calidad educativa, la educación virtual no satisface los requerimientos ni de los estudiantes, ni de los padres de familia, el gobierno dividido expira poco a poco esa es la realidad nacional. El ABUSO DE PODER, cada vez se hace más insoportable, todo el privilegio, todo es centralismo, todo es gasto innecesario y excesivo con fines políticos, el gobierno vive ignorando la realidad del pueblo boliviano, el gobierno ha degenerado en mera inquisición política.

Tenemos una severa crisis institucional y existe una inmoralidad en la administración pública, parece que el presidente y su gobierno está en guerra contra su pueblo, gobierna solo para su partido, los demás no existimos, al parecer con el próximo censo quieren invisibilizar a la mayoría mestiza del país.

Muchos bolivianos se encuentran afectados por el mal gobierno y la mala administración pública que padece nuestro país. El régimen del MAS se derrumba, lo que sucede en su interior es el principio del fin, el pueblo desconfía del gobierno y su rechazo contra el MAS crece cada día más.

La situación del mundo es: NNUU sin poder de resolución, organismos y autoridades internacionales sin poder de decisión corrompidas o cooptadas por los poderes fácticos, la guerra y los crimines de lesa humanidad impune, las normas y el derecho internacional totalmente vulnerado, la escasez y la inflación afectan al mundo, la crisis energética no tiene salida, el narcotráfico y el crimen organizado internacional anda desbocado, la trata y tráfico de personas es el negocio multimillonario, desempleo tecnológico masivo producto del aumento de la inteligencia artificial, 2022 año del gran ajuste económico en todo el mundo.

Europa se prepara para lo peor, China quiere controlarlo todo, incluso hasta la respiración de sus ciudadanos, la inflación hunde al dólar y EEUU no encuentra una salida a esta crisis, las variantes y las diferentes cepas hunden a los mercados internacionales y todavía no hemos visto lo peor, la creciente inflación en el mundo es la antesala a la peor crisis económica en toda la historia, la reserva federal pincha la burbuja inflacionaria y se dispara. La degradación monetaria de las divisas esta ha punto de colapsar, China y Rusia se preparan para establecer el Nuevo orden Mundial, Rusia mueve sus tropas la estrategia cambio, o es lo que quieren hacer creer a sus enemigos, Rusia y Ucrania un conflicto que no tiene fin, el mundo pronto entrara en shock, las tropas rusas pronto entraran en acción, el jaque mate de Putin contra occidente hace tambalear al dólar, con las acciones gubernamentales para minimizar las sanciones de la invasión, la tercera guerra mundial que se siente en el ambiente y nadie se ha dado cuenta, que ya comenzó. EEUU y la OTAN utilizan a Ucrania para el logro de sus objetivos, Putin tarde o temprano tomará Kiev, los castigos de Occidente contra Putin hacen que active la opción nuclear, todo es un pretexto para un nuevo reinicio de la economía, un nuevo sistema económico, la guerra de Putin contra el Dólar, no tiene fin.

China no deja de posar sus ojos sobre Taiwán lo que se viene, la guerra para todas las potencias es un gran negocio, muchos analistas y hasta el mismo presidente de EEUU nos advierten de una inminente crisis alimentaria, la crisis de la cadena de suministros en todo el mundo es la señal de la escasez que se nos viene. Están estableciendo una nueva narrativa, para establecer el nuevo orden internacional, el factor Putin desestabiliza el mundo político en Europa y en América Latina, la suma de todos los miedos se hace realidad, todos se rearman nuclearmente, todo huele a traición entre los Estados, las grandes empresas se hunden, se viene la noche en América y el mundo.

Jhonny Vargas es Politólogo