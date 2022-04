Montero: aprehenden a militar del ‘Ranger’ acusado de violar a una menor de 12 años en Yacuiba

Fuente: El Deber Ariel Melgar Cabrera

En Montero, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendieron al mayor J. M. N., que era parte de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Selva 12 Manchego, más conocido como ‘Ranger’. Este oficial del Ejército boliviano es acusado de violar, junto a otros dos sujetos, a una menor de 12 años en el municipio tarijeño de Yacuiba.

Hugo Iriarte, director nacional de Derechos Humanos, instancia dependiente del Ministerio de Gobierno, indicó a los medios de comunicación que el delito se cometió hace 10 años, cuando la menor ayudaba a su madre atendiendo un alojamiento de la ciudad fronteriza, lo cual fue aprovechado por tres militares, que la vejaron sexualmente.

La orden de captura en contra del militar acusado de violación a menor de edad

En aquella ocasión uno de los implicados fue detenido y ya guarda detención en la cárcel con una condena de 15 años. El segundo acusado por el mismo delito fue aprehendido el jueves en Oruro, tras una década de búsqueda.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Montero, teniente Luis Gutiérrrez, informó a EL DEBER, que J.M.N. fue ubicado y detenido este viernes en la localidad montereña de Guabirá, alrededor de las 15:00 del viernes.

El momento (viernes por la noche) en que el militar era trasladado de Santa Cruz al municipio tarijeño de Yacuiba | Foto: Felcv Montero

Por información a la que accedió el equipo de la Felcv de Montero, se presume que el militar tenía previsto darse a la fuga, pues ya había tramitado un permiso para no ir trabajar. «Si no se procedía con la captura ayer, ya no lo hubiésemos encontrado», señala Gutiérrez.

El oficial del Ejército fue trasladado este viernes por la noche a Yacuiba, municipio tarijeño donde ya había sido declarado en rebeldía.

Se prevé que, en las próximas horas, sea puesto ante el juez por el delito de violación agravada.