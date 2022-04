Mujer víctima de violencia en Tarija no quiso poner la denuncia oficial y liberaron a su agresor

La titular de la Secretaría de la Mujer y la Familia, Myriam Gallardo Ovando, informó que la noche de este reciente domingo se suscitó un intento de feminicidio, sin embargo, la mujer agredida no quiso poner la denuncia oficial, por lo tanto, su pareja no puede ser detenido si no hay denuncia oficial.

Fuente: La Voz/ PorKevin Gallardo

A su vez, detalló que al agresor se lo condujo a la EPI del barrio Los Chapacos, pero fue liberado horas después; “muy extrañados nosotros, la señora no quiere poner la denuncia, anoche el equipo multidisciplinario de la Secretaria de la Mujer, se presentó, pero lamentablemente ella no quiere poner ningún tipo de denuncia”, añadió.

Consultada si es que no se puede actuar de oficio, ya que las agresiones eran evidentes, Gallardo explicó que lo único que pueden hacer, es buscar a la mujer afectada y brindarle apoyo psicológico.

Gallardo dijo “eso es todo lo que podemos hacer, porque ella asume que ha sido a raíz de las bebidas alcohólicas, que es un problema familiar entre ellos y que no paso a mayores, aunque lamentablemente lo que se vio, fue otra cosa”, finalizó.