Nadia Cruz a Eva Copa: «Humildad y autocrítica hna. alcaldesa. ¡¡Mayor atención!!»

La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, dio continuidad a la polémica abierta con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por un pedido de la autoridad edil pidió la intervención de Interpol y Migración ante la proliferación de «bandas delincuenciales» integrada por extranjeros.

«No se requiere cargo para realizar un reclamo. Ud es alcaldesa ahora, yo soy defensora de ddhh ayer, hoy siempre. Reclama sobre feminicidios y violencia cuando ud es responsable de que El Alto tenga servicios paupérrimos. Humildad y autocrítica hna. alcaldesa. ¡¡Mayor atención!!» tuiteó la autoridad que finaliza su mandato en dos semanas.

El jueves, la alcaldesa Eva Copa pidió a Cruz que se dé «una vueltita» por El Alto para verificar la inseguridad ciudadana y la indefensión de los vecinos después de que ésta pidió «expulsar» la «xenofobia» del discurso de las autoridades.

«A mí me preocupa mucho lo que dice la Defensora del Pueblo, dice que hay que erradicar de los políticos el racismo y la xenofobia, o sea que ella venga primero, creo que debe darse una vueltita por El Alto para ver en qué condiciones realmente estamos, los vecinos se encuentran en estado de emergencia, hay mucha preocupación, hay asaltos en horas de la mañana, hay atracos, y esto preocupa mucho» afirmó en una entrevista televisiva.

La polémica siguió. «La delincuencia no tiene nacionalidad, @EvaCopa_Bol. la exhorto a cumplir con su obligación en tareas de seguridad ciudadana en nuestro municipio, por ejemplo el de alumbrado público en zonas como San José de Yunguyo, Cristal 1, AvCamatinti, etc etc. Más obras, menos culpables” tuiteó la Defensora en alusión directa a la otrora presidenta del Senado.

Copa no se reservó la respuesta en Twitter: “Debería salir con el mismo entusiasmo a pronunciarse sobre feminicidios y delincuencia. ¿Dónde está ella cuando el pueblo la necesita? Ahora que el cargo la abandona, le resulta muy cómodo criticar desde un escritorio queriendo atizar una polémica innecesaria y fuera de contexto”.

La polémica surgió después de que la alcaldesa alteña pidió que Interpol y Migración intervengan ante la ola de inseguridad que afronta esa ciudad. Según dijo, en esa urbe operan bandas delincuenciales integradas por ciudadanos extranjeros.

Según dijo, ante la ola de inseguridad, en algunas zonas los vecinos ya no sólo instalaron cadenas para evitar el ingreso de personas y vehículos sino rejas.

Sin embargo, este pedido fue calificado como «xenófobo» por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

«Lo que deberíamos expulsar es la xenofobia de discursos de las autoridades estatales y estás deben asumir sus tareas en seguridad ciudadana. Desde donde nos ocupa incidir por el cambio en el sistema de justicia. Recordar que la criminalidad no está condicionada a la nacionalidad» tuiteó el 26 de abril a propósito de la solicitud de Copa.