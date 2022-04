Revelan que la menor de 16 años extorsionada y violada por un reo intentó suicidarse

El sujeto recibió una condena por el delito de estupro y no por violación, la familia se encuentra desesperada, ya que podría salir de la cárcel el mes de agosto y continua desde el penal extorsionando a la menor.

Fuente: Red Uno, Que no me pierda

La señora Lilian (nombre convencional), relató este martes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, los hechos vividos tras enterarse que un sujeto extorsionaba a su hija de 16 años, desde la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

La menor habría sido reportada como desaparecida, 3 días después fue hallada, presentaba golpes y moretones, fue extorsionada, violada y golpeada por un sujeto a quien lo procesaron y dieron una condena de 3 años y 6 meses por el delito de estupro, y no por violación pese a la existencia de documentos y examen médico que confirma el caso.

Según la denuncia el sujeto, continúa extorsionando a su hija desde la cárcel de San Pedro, llegando al extremo de amenazarla con violar a toda su familia, lo que orilló a la joven a intentar suicidarse.

“Tenemos miedo, porque en los documentos que presenté dice que él la va a violar (a mi hija), que entrarán a mi casa y nos violarán a todos, en mi familia no sabían los varones porque teníamos miedo. Le dice a ella le voy a venir a violar a tu mamá y a tu hermanita, y ahí veremos cómo vamos a pasar. Yo creo que ahora en el desdoblamiento del celular que harán, comprobarán los mensajes”, manifestó la madre de la víctima.

El privado de libertad, envía fotografías a la menor de miembros de su familia y de las actividades que ellos realizan, hecho que evidencia que su familia corre peligro y que el recluso o puede salir libremente de prisión u opera con cómplices fuera de la cárcel.

“Esa condena a mí no me basta, yo quisiera que le pongan lo que le correspondía los años por violación, pero yo no pude seguir con el caso por el tema del dinero, si yo hubiera tenido dinero haría justicia”, aseveró la madre de la joven extorsionada.

La familia de la menor teme que el recluso salga de la cárcel y tome represalias en su contra; y advierten que el sujeto podría causar el mismo daño a otras menores.