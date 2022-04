San Martín y Olympic lideran el Campeonato de la Liga Superior de Voleibol

Fuente: lostiempos.com

Olympic inició con el pie derecho con la victoria sobre el otro equipo valluno San Simón, al que derrotó por 3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 25-20) y anoche venció a Ingenieros de Oruro por 3-0 (25-22, 26-24, 25-19).

Mientras que San Martín el domingo venció al otro club valluno Nimbles por 3-1 (20-25, 25-23, 25-21, 25-22); mientras que ayer derrotó a Tigre de La Paz, por 3-0 (26-24, 25-18, 25-12).

El otro resultado de anoche fue la victoria de San Simón sobre Nimbles por 0-3 (20-25, 30-32, 26-28).

Hoy la tercera jornada iniciará a las 17:00 con el partido entre Ingenieros (OR) vs Nimbeles (CB); después será el cotejo entre Tigre (LP) vs Olympic (CB) desde las 18:30 y se cierra la fecha con el encuentro entre San Martín (CB) vs San Martín (CB) desde las 20:00.

El torneo se lleva adelante en el coliseo José Villazón, de la avenida Costanera.