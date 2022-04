Senador Montero pide a Fiscalía informe porqué no investigó de oficio sobre título falso de García Linera

El senador Henry Montero de la bancada Creemos, informó este lunes que mediante una Petición de Informe Escrito (PIE) ampliada solicitará al Ministerio Público explique el por qué no investigó de oficio al exvicepresidente, Álvaro García Linera, por aparecer como «licenciado» sin tener título.

Fuente: Brújula Digital

«La Fiscalía no investigó, a la Fiscalía tampoco le cuadra las matemáticas y nosotros estamos solicitando una ampliación de la PIE para que explique que fue los que no subsanaron y por qué no inició de oficio una investigación, ya que fue una denuncia pública y el mismo García Linera dijo que no tiene título», explicó Montero.

El pedido de Montero surge ante la decisión del Ministerio Público de La Paz que determinó archivar la denuncia planteada contra le exvicepresidente García Linea, por una serie de delitos al registrar en sus documentos oficiales y personales que era licenciado sin tener el título profesional.

El informe DGFSE/RIAG N° 023/2022, de la Fiscalía General del Estado, sin respaldo de la resolución de archivo, señala “que a la revisión de antecedentes, se presentó denuncia contra Álvaro García Linera, la cual fue signada con el número de caso LPZ1613030, el cual fue observado por la Unidad de Análisis en la gestión 2016, al no haberse subsanado las observaciones, dicha denuncia fue desestimada y posteriormente archivada”.

En criterio de Montero la Fiscalía debía investigar de oficio el caso porque la cédula de identidad de García Linera señala que es Licenciado en Matemáticas, cuando él mismo admitió que ello no es verdad, más aún cuando la universidad de México informó que sólo tiene un avance del 54% de la malla curricular. También figura en la libreta militar como «Lic. en Matemáticas».

La norma establece que para que el SEGIP anote la profesión de la persona que solicita una cédula, éste debe presentar una fotocopia legalizada del título. Ello generó la pregunta del por qué en la cédula de identidad de García aparece como profesional.