Suspenden el pedido de renuncia a Del Castillo, pero observan su trabajo

Karem Mendoza

Las organizaciones sociales todavía están disconformes con el desempeño del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Pese a sus observaciones, el Pacto de Unidad ya no exigirá su renuncia y respetará la decisión del jefe de Estado de ratificarlo en su puesto. De este modo, el Gobierno logró evadir los cuestionamientos contra la autoridad y, sumado a ello, la Asamblea Legislativa suspendió ayer la interpelación y una petición de informe.

Del Castillo es una de las autoridades más observadas por los sectores sociales y el oficialismo, ya que en los últimos meses fue llevado más de dos veces a la Asamblea para que presente informes orales sobre su trabajo y por emitir comentarios en contra de los productores de coca.

La última interpelación sobre la seguridad ciudadana en El Alto fue propuesta por los parlamentarios del MAS. La cita debía llevarse a cabo ayer, pero se postergó de manera sorpresiva hasta el 31 de mayo y queda en manos del vicepresidente David Choquehuanca llamar a esta sesión.

Por su parte, la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas también suspendió la petición de informe oral sobre el caso “narcoaudios” que coincide con la declaración en reserva del caso por 20 días, impuesto por la Fiscalía.

“Nos parece muy sospechoso que hayan declarado el caso en reserva. Desde el momento que se conoció el caso del exdirector de la Felcn Maximiliano Dávila (de protección al narcotráfico) desde Comunidad Ciudadana exigimos que se conforme una comisión mixta para investigar los casos de narcotráfico, pero la bancada del MAS no estuvo de acuerdo. Se pretende proteger a Evo Morales y sabemos que tuvo vínculos con Dávila”, aseguró el diputado opositor Alberto Astorga.

En su defensa, el exmandatario señaló que no existen vínculos con el narcotráfico y, a través de su cuenta de Twitter, acusa a la derecha de querer implicarlo con estos ilícitos. También se lo ve recorriendo el trópico de Cochabamba y agendando reuniones con los cocaleros de Chapare.

“Está demostrado que el único ‘narco-Estado’ fue el régimen que asaltó el poder con el golpe de Estado. La derecha mentirosa, famosa por sus “narcovínculos” y “narcoaviones” ni sus aliados sometidos a la DEA, tienen moral para criticarnos. #Bolivia es libre, digna y soberana”, escribió ayer Morales en sus redes sociales.

Observaciones

En la reunión convocada el lunes por el Pacto de Unidad, no solo se habló de unidad dentro del MAS, sino también de respetar a los líderes más antiguos, como Morales. Además, aprovecharon para reclamar a Arce por qué no se cambió a las autoridades y de su gabinete que no estarían cumpliendo con sus labores.

Los dirigentes evaluaron a Iván Lima y señalaron que a la fecha no existen resultados para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani. La retardación de justicia y falta de agilidad en la ley de reparación son puntos desfavorables para la autoridad.

En el caso de Eduardo del Castillo, el Pacto de Unidad cuestionó su labor sobre la seguridad ciudadana en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

El dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Froilán Mamani, explicó que también se evaluaron a otros ministros de manera superficial.

“Esta ha sido la observación más grande, algunos ministros no están cumpliendo de acuerdo a las expectativas de las organizaciones sociales. Eso es lo que se ha hecho conocer ayer (el lunes). ¿Por qué no hubo cambios, por qué hay ministros que han respondido y otros no? Los dos ministros (Del Castillo y Lima) fueron observados de manera puntual, pero sí hubo observaciones de manera superficial a los otros, pero no exactamente pidiendo el cambio. Se exigió elcambio de los dos ministros”, informó Mamani a EL DEBER.

También se evaluó la gestión del jefe de Estado y se pidió a las bases evitar hablar de las corrientes dentro del MAS, ya que las declararon inexistentes. La reunión duró cuatro horas y no estuvo presente Morales, pese a que fue invitado.

ACUERDOS

UNIDAD

El Pacto de Unidad y el MAS hablan de consolidar la unidad. Sin embargo, la ausencia de Morales profundizó el distanciamiento con el Gobierno.

TRES CORRIENTES

Declararon inexistentes las tres corrientes dentro del MAS. Pidieron a las bases no referirse a los bloques Choquehuanca, Arce y Evo.