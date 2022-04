Tarija: Los niños en Hogares bajaron de 150 a 104, esperan ubicar a 50 más

Durante la gestión 2021 se logró concretar 34 trámites de adopción, 31 de ellas para familias en territorio nacional y los restantes tres fueron adoptados por familias italianas con plenas garantías.

Fuente: El País

En gestiones anteriores al 2019 y 2020 en el departamento existía un promedio de 200 a 230 niños y adolescentes en los centros de acogida donde están distribuidos por edades, al momento existe un total de 104 y el objetivo de las instituciones es que hasta el final de la gestión se pueda concluir con unos 50, esto gracias a la agilización que ahora la normativa permite para las adopciones con plenas garantías de seguridad.

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), María Esther Valencia, informó que de los 104 menores, aproximadamente 70 de ellos tienen lazos familiares que se buscará reconectar y unos 30 son los que se encuentran en condiciones para ser adoptados.

Sin embargo, lamentó que varios de ellos ya se encuentran en la adolescencia, entre 15 y 16 años, lo que dificulta su adopción debido a que las familias optan casi siempre por niños de corta edad. Lo mismo ocurre con menores de edad que tienen algún tipo de discapacidad, que suman al momento 12.

Otros de los menores en los centros de acogida, de acuerdo al informe de la funcionaria, son resultados de embarazos no deseados o no planificados en adolescentes, que en su mayoría no están en condiciones de asumir las responsabilidades de la maternidad y por ello optan en renunciar a su custodia para que puedan ser adoptados por una familia de corazón.

Los datos

En cifras, durante el 2021 se logró concretar 34 trámites de adopción, 31 de ellas para familias en territorio nacional y los restantes tres fueron adoptados por familias italianas, con cuyo gobierno ya existe un convenio de cooperación para esto.

“Estamos felices porque son 34 los niños a los que se les ha restituido el derecho a tener una familia. Sabemos que crecer y desarrollarse en el seno de una familia es lo mejor para los niños. Además, se ha logrado 22 reintegraciones de niños y adolescentes que han vuelto al seno familiar, ya sea con abuelitos, tíos o hermanos”, aseveró.

Seguimiento La normativa vigente establece que, una vez que se concreta una adopción, el Estado tiene que hacer seguimiento constante

En la actual gestión también se concretó tres adopciones de menores de edad que estarán con familias en territorio nacional y existe un trámite en curso.

Valencia señaló que esto es producto de las modificaciones al Código Niño, Niña, Adolescente que permiten que los trámites de adopción puedan concluirse en un plazo de tres meses, cuando antes podían llevar varios años si que las familias de corazón puedan llevar a un menor a sus hogares.

“Esperamos seguir reduciendo la población en los centros de acogida. Tenemos que trabajar para que sean pequeños, hogares donde los niños y adolescentes estén de paso y luego puedan retornar a su familia o a una familia de corazón, luego de recibir terapia, abrigo y salud. Nosotros los acogemos, pero sabemos que lo mejor es que estén en una familia”, agregó.

Agilización de trámites legales

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) reportó que en el primer trimestre de la gestión se logró concluir con el proceso legal para la cesación de la custodia por parte de los padres biológicos, lo que significa que estos menores de edad ya pueden ser adoptados.

El asesor de la Secretaría de la Mujer y Adolescencia, Waldo Tarifa, indicó que se asignó un equipo asignado para hacer el seguimiento de todos estos procesos y agilizar que estos niños y adolescentes accedan a su derecho a crecer dentro de una familia.

La normativa vigente establece que, una vez que se concreta una adopción, el Estado tiene que hacer seguimiento constante emitiendo un informe semestral durante dos años para garantizar que la familia adoptante cumpla y respete los derechos de los menores.

Centros de acogida y pandemia

En el departamento existen cuatro hogares de acogida. En la ciudad de Tarija son tres: Sagrada Familia que alberga a menores de 0 a 8 años de ambos sexos, el centro Nueva Esperanza habitado por varones y Moisés Navajas con mujeres; además del Hogar Heidi en Bermejo con niños y adolescentes de ambos sexos.

La Defensoría de la Niñez y el Sedeges reportaron un incremento de solicitudes para ingresar a menores de edad, esto en muchos casos a raíz de la crisis económica en las familias.