Tarija: Socializan ley para la protección de datos personales en Bolivia

La normativa tiene por objeto regular el tratamiento de datos personales de la ciudadanía, los métodos de seguridad, derechos, responsabilidades y las sanciones, además de garantizar los derechos de protección

Tarija se constituye en el quinto departamento donde se socializa el anteproyecto de ley de protección de datos personales, normativa que apunta a regular el tratamiento de datos personales que maneja las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, así como los métodos de seguridad, los derechos, las responsabilidades y las sanciones aplicables a cada caso.

La finalidad de la iniciativa es garantizar los derechos de protección de datos personales, privacidad, intimidad, honra, propia imagen y autodeterminación informativa de las personas titulares de datos personales.

El director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, Cristian León, detalló que este proyecto de ley ya ha sido socializado en departamentos como Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y la ciudad de El Alto, y ahora en Tarija.

“Hablamos de datos personales, porque se refieren a números de carnet, nuestras direcciones, números telefónicos, entre otros datos, unos más sensibles que otros. Lo que se busca con esta normativa es regular eso, ¿cómo se está manejando esa información?, ¿cómo se puede proteger de mejor manera?, de modo que no se vulneren los derechos humanos ni la privacidad de las personas”, explicó León.

¿Cómo surge la iniciativa?

León manifiesta que es en la gestión 2018 cuando la Fundación Internet Bolivia empieza a elaborar este anteproyecto de ley, y surge debido a que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) genera una especie de política para crear interoperabilidad de datos, es decir, validar información de una entidad pública con otra.

“Eso puede ser muy riesgoso si no hay una legislación que proteja la información, porque tanto una entidad de Gobierno puede acceder a información de registro civil, accede a información financiera de las personas, puede cruzar toda esa información y si no hay protección ni garantías de cómo se va manejar esa información, se pueden dar todo tipo de abusos, de hecho, varios ya se han visto, no solo por el Gobierno, también por las empresas”, expuso.

A partir de ello, es que la Fundación Internet Bolivia procede a reunirse con diferentes sectores y organizaciones mostrando la preocupación respecto al tema, en ese contexto es que se va construyendo el anteproyecto de ley de protección de datos personales.

“El año 2019 ya hemos presentado una primera versión de esta normativa, la cual lastimosamente no se llegó a discutir en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por la crisis que hubo y por la pandemia. Pero el año pasado retomamos el trabajo, volvimos a revisar el documento que ya teníamos y lo hemos fortalecido, con la mirada del sector empresarial, los startups que justamente lucran con esta información, pero también desde la ciudadanía con sectores vulnerables, como las personas enfermas con VIH, enfermos de cáncer, con los colegios que manejan información de estudiantes”, explicó.

León manifestó que a la fecha se tiene un documento que se está socializando con la ciudadanía, y que los departamentos que aún falta socializar esta normativa son Oruro, Potosí, Pando y Beni.

“En los lugares que hemos ido, la recepción ha sido positiva, porque cuando hemos empezado a comentarles de qué trata la ley, la ciudadanía entiende perfectamente que su información está en riesgo y que es vulnerable a diferentes cibercrímenes, estafas, que se puedan cometer ciertos abusos, entonces existe una preocupación”, apuntó.

Bolivia uno de los países que no tiene esta ley

La oficial de Privacidad y Datos Personales de la Fundación Internet Bolivia, Verónica Salinas, señala que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección de datos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, tienen una norma. En ese marco, es que se ha trabajado este anteproyecto socializando con diferentes actores, en diferentes espacios, con la finalidad de contar con una norma “nutrida” que responda a estándares mínimos internacionales sobre la protección de datos personales.

“Sabemos que, en esta época de expansión del espacio digital, es importante estandarizar, que se puedan hablar en los mismos códigos de protección entre países, y Bolivia no cuenta con este tipo de normativa, entonces, estamos un poco atrasados con este tema, a pesar del avance en otros países con el uso del internet y las nueva tecnologías y de la cantidad de datos que estamos transfiriendo constantemente a proveedores de servicios, de entidades públicas, a universidades, colegios”, manifestó.

Esperan la aprobación para esta gestión

Si bien desde la Fundación Internet Bolivia reconocen que este anteproyecto de ley de protección de datos ya está “prácticamente concluido” y se encuentra en etapa de socialización, no precisan cuándo podría entrar para ser debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Verónica Salinas explica que actualmente el anteproyecto está siendo socializado, y que, en este proceso, ya se llegó con esta normativa tanto a autoridades del oficialismo y oposición donde ha tenido una buena acogida, por lo que estima que esta norma pueda ser tratada en esta gestión, y hasta fin de año esté aprobada.