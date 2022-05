Aguilera tilda de «criminal» gasificación en la Tomás Frías y un aprehendido admitió el hecho

La Policía investiga las imágenes que serán rescatadas para verificar si efectivamente los implicados se hubieran reunido en un vehículo la madrugada del lunes.

Fuente: ANF

El comandante general de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, informó que existió una mano criminal en la avalancha humana provocada por el gas lacrimógeno en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, donde cuatro universitarias fallecieron y más de 60 estudiantes quedaron heridos.

Indicó que hasta el momento cuatro personas fueron aprehendidas, las mismas, un día antes del hecho se reunieron a la 1:00 a.m. presuntamente para recibir las granadas de gas lacrimógeno que activaron durante la asamblea estudiantil y planificar el hecho.

“Indudablemente el hecho de activar la granada en un recinto cerrado tiene no solamente una connotación política, no solamente es la elección de una mesa directiva o de una FUL, hay aquí un hecho de carácter criminal y es precisamente esa conspiración que ha habido antes, en la que estos sujetos estoy seguro planifican el hecho, no hay otra razón para que se hayan juntado a la 1:00 a.m., esa es una primera versión”, dijo.

Manifestó que una vez que rescaten las cámaras de seguridad van a poder verificar y probar de manera incontrastable que los sujetos presuntamente se reunieron en un vehículo color plomo, de propiedad del presidente del comité electoral, porque hasta ahora cuentan con elementos testimoniales sobre quiénes activaron la granada de gas, insistió que hubo una “mano criminal”.

Uno de los aprehendidos, en su declaración, admitió haber activado la granada de gas en plena asamblea estudiantil, según el informe policial.

Hasta la mañana de este martes cuatro personas fueron aprehendidas: Mauricio Q., Ariel Q., Manfred F. y Milton F. La Fiscalía anunció que serán imputados por tres delitos, entre ellos, por homicidio.

Aguilera señaló que se investigará si en este hecho están implicados administrativos y docentes; también si el ambiente donde ocurrió la avalancha humana contaba con empresas de seguridad.

El comandante de la Policía insinuó que la granada de gas que fue activada era de propiedad de la institución verde olivo, recordó que, en 2019, durante la crisis político-social, varias unidades fueron tomadas.

“Lo que sí es criminal, es el hecho de que se haya activado esta granada al interior de un recinto cerrado, eso es imperdonable, pero corresponde a la justicia, a la Fiscalía establecer qué tipo de conducta han efectuado”, manifestó.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma Tomas Frías llevaban adelante una asamblea estudiantil para la conformación de un comité electoral que tenía como objetivo la organización de las elecciones para la Federación Universitaria Local (FUL).

En medio de la asamblea, cuando iniciaba un momento tenso por la falta de consenso, una persona lanzó un gas lacrimógeno activado y provocó una avalancha humana que dejó cuatro personas fallecidas.

“Las causas de la muerte están definidas como aplastamiento o politraumatismo e indudablemente serán aclaradas por médico forense para saber si ha habido asfixia”, complementó Aguilera.