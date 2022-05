Alcalde Arias: el Bioparque seguirá funcionando y la intervención puede cometer biocidio

El alcalde de La Paz aseguró que el Bioparque Vesty Pakos no será cerrado porque no se puede dejar de alimentar y cuidar a las especies que se encuentran albergadas en el mismo, y advirtió que el Gobierno no puede entrarse al espacio municipal “como si fuera su canchón”, porque hay procesos que hay que seguir antes de cerrar una entidad autónoma.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró este sábado que el Bioparque Vesty Pakos continuará funcionando y alertó que la anunciada intervención gubernamental podría provocar biocidio en el espacio municipal, que tiene más de medio millar de animales de distintas especies que son atendidos por personal sanitario y nutricionista.

“El que va a cometer biocidio es él (director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Yuma) ¿Quién les va a dar alimento a los animales? Estos señores (del Ministerio de Medio Ambiente) nos traen animalitos y somos nosotros los que tenemos que cubrir sus alimentos, su mantenimiento, su curación; no nos dan ni una miga y tienen el atrevimiento y, además, que no es así, porque yo me levanto de buen o mal humor, se abre o se cierra (el Bioparque); hay procesos y este señor no entiende que hay un proceso que hay que seguir”, dijo Arias.

El burgomaestre declaró a los periodistas en la puerta de la Iglesia María Auxiliadora, después de asistir a la misa de un año de fallecimiento del doctor René Sahonero, primer secretario de Salud y Deportes de la gestión de Arias.

El alcalde de La Paz explicó a los periodistas que el informe de la Policía Forestal Medio Ambiental (Pofoma), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hizo conocer el viernes un informe manuscrito sobre este caso, después de haber visitado de sorpresa el Bioparque y comprobar que las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto biocidio, no corresponden a la verdad y que en este espacio municipal no se cometió este delito.

“Hay señores que creen que pueden entrar (al Bioparque) como si fuera su canchón, se hizo denuncias en redes sociales; Pofoma, que es la Policía Forestal Medioambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue a hacer una inspección y dice el informe escrito a pulso: ´a denuncias realizadas en redes sociales, Facebook, el suscrito investigador, en coordinación con el doctor Ramiro Cadena, Fiscal de Materia, nos constituimos a verificar el posible deceso de 50 animales en el Bioparque Vesty Pakos, donde al realizar las primeras investigaciones se pudo verificar que la imagen que se muestra en redes sociales no corresponde a ningún animal en custodia del Bioparque Vestyu Pakos”, leyó el alcalde.

Arias aseguró a la prensa que el Bioparque no será cerrado porque no se puede dejar de alimentar, preservar y cuidar a las especies que se encuentran albergadas en el mismo, y aseguró que la autoridad gubernamental no puede entrarse al espacio municipal “como si fuera su canchón”, porque hay procesos que hay que seguir antes de cerrar una entidad autónoma.

“Nosotros vamos a seguir funcionando. ¿Usted cree que yo voy a cerrar?, ¿usted cree que voy a dejar que mueran los animales sin alimentación? Eso sí sería irresponsable, lo que hace este señor es declarar para tener cámaras sin darse cuenta de que detrás hay todo un trabajo, que se está realizando y detrás están por supuesto exfuncionarios (municipales), que al haber sido despedidos han empezado a publicar fotos falsas, les cuesta asumir que no son los únicos que saben”, añadió el alcalde Arias.

Arias también enfatizó otra parte del informe donde textualmente señala que no hubo biocidio, sino muertes naturales entre enero y mayo del presente año. En ese marco, cuestionó el accionar de Yuma y preguntó: “¿lo digo yo?, ¿lo escribo yo?, ¿qué es lo que buscan?”

El alcalde Arias cuestionó a Yuma porque no obra de la misma manera con el Parque Nacional Madidi, donde, dijo, hay monos, jaguares y otros animales que se “matan en nuestro departamento y ¿ha hecho alguna cosa?”“Meten dinamita, contaminan los ríos, ¿ha hecho alguna cosa? Y ante un informe de su propia Policía (Pofoma) viene a decir cosas que no tienen sustento”, cuestionó la primera autoridad de la ciudad de La Paz.