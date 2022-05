Alcaldía ofrece vacunar a folkloristas para que reciban todas las dosis antes de la entrada

La secretaria municipal de Salud y Deportes, Cecilia Vargas, ofreció este martes a las fraternidades del Gran Poder desplazar personal de salud a sus sedes para vacunar a los folkloristas que requieran alguna dosis de la anticovid y de esa manera que cumplan el compromiso de tener hasta la tercera dosis, que permitirá contar con el carnet de vacuna colgada en el cuello en los ensayos y la entrada del 11 de junio.

Fuente: Brújula Digital

“Y decirles que estamos a su disposición para que podamos ir a vacunar a todos los fraternos a todos de la asociación de bordadores, ellos nos convocan y nosotros vamos con la Ruta de la Vida para vacunarles a ellos y sus familias para que tengan una fiesta más tranquila”, dijo la secretaria Vargas este martes en conferencia de prensa.

Las diferentes fraternidades se comprometieron a exigir a los bailarines el carnet de vacuna hasta la tercera dosis, durante su participación en las reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) que se realizó en febrero y marzo de este año, agregó la autoridad municipal.

Vargas recordó que la Alcaldía de La Paz cuenta con protocolos de bioseguridad para la realización de entradas folklóricas y las que deben también aplicarse al Gran Poder, sobre todo referidas a las reuniones que se efectuarán en los locales luego de la entrada.

Además, dijo que la vacunación de la población paceña contra la Covid-19 no es solo una responsabilidad de las autoridades municipales, sino “un tema de corresponsabilidad”. Por ello, exhortó a los fraternos del Gran Poder a vacunarse para que esta fiesta paceña se realice.

Asimismo, advirtió que de no cumplir con este compromiso que los mismos fraternos asumieron en las reuniones del COEM, se correría el riesgo de no autorizar la entrada. “Si las fraternidades no cumplen no podríamos autorizar que se lleve a cabo”, aseguró.

La exigencia del contar con las tres dosis de la anticovid y el carnet de vacuna colgada en el cuello se realizó tras la alerta del ministro de Salud de Deportes, Jeyson Auza, sobre de la presencia en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la variante BA2 de la Ómicron y que sería más contagiosa. Además, ante el anuncio que la quinta ola de la pandemia comenzaría en junio de este año.

La entrada del Gran Poder se realizaría el 11 de junio después de dos años de suspensión de esta festividad en La Paz a causa de la pandemia de la Covid-19. Participarán 74 fraternidades, cuyos danzarines tienen cuatro fines de semana más para ensayar sus coreografías.