Analizarán permanencia estudiantil en la UMSS y estudiantes responden que también traten el tema en docentes

Fuente: Red Uno

Autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) tratarán el tema de la permanencia estudiantil en su congreso institucional que se realizará en septiembre. Además, señalan que elaborarán alternativas tomando en cuenta el rendimiento académico, situaciones laborales, sociales y familiares, entre otros.

Así, el vicerrector de la casa de estudios superiores, Gerardo Carvajal, indicó que se trabaja en un proyecto que será puesto a consideración y, luego, aplicado en noviembre, exclusivamente para esta institución.

«En forma oficial, comunico que se está terminando de procesar el proyecto de permanencia estudiantil que se pondrá en consideración del congreso institucional, que se convocará el 14 de septiembre y se efectivizará el 5 de noviembre, conforme se tiene previsto por disposición del Honorable Consejo Universitario de la UMSS», indicó Carvajal.

La propuesta incluye considerar el rendimiento académico, además de la realidad que vive cada estudiante.

«Los alumnos deben mantenerse conforme a rendimiento académico. Deberá darse un tratamiento que signifique la posibilidad de todas las personas de acceder a su profesionalización, a pesar de los obstáculos que pueda tener», apuntó el vicerrector.

Por otro lado, Carvajal negó la denuncia de uso de certificados universitarios con fines políticos y con efectos en las notas.

«La denuncia tiene su origen en la duda, pero evidentemente no en un hecho material«, aseveró.

Dijo que firmó aproximadamente 50 certificados en blanco por temas de tiempo.

«Alguno de esos certificados los he firmado yo, pero estaban destinados a personas totalmente especificas. Lo que pasó es que no les pusieron el nombre por razones de celeridad y otras cosas. Llegó a sus manos para que ellos mismos pongan sus nombres, pero son hechos aislados que no tienen una repercusión ni una influencia en el acto eleccional», agregó.

Docentes proponen

La Federación Universitaria Docente (FUD) hizo conocer una propuesta que podría poner fin a la mala permanencia estudiantil, considerando que las realidades de los universitarios se dividen a partir del séptimo año.

Así, sugieren que los estudiantes gocen de todos los beneficios con derechos y sin restricciones hasta los 6 años de permanencia

«El estudiante tendrá todos los beneficios que se tienen en la actualidad, es decir, en lo político puede ser dirigente; en lo académico puede optar a becas de comedor, de trabajo, de servicio, tiene el Seguro social Universitario y, además, paga esa matrícula ínfima rebajada y casi nominal que tenemos de 25 a 50 bolivianos», dijo el ejecutivo de la FUD, Marcelo Claros.

En cambio, a partir de séptimo año solo tendrán derecho a cursar la carrera, pero no podrán ser dirigentes, optar a cargos, ni optar a becas.

«Este estudiante no pierde su derecho a la educación que le consagra la Constitución Política del Estado, puede estudiar. No obstante, no puede ser dirigente, no tiene derecho a becas, ni al comedor, ni al Seguro Universitario, y además debe pagar una matrícula diferenciada», detalló.

Con esto se podría garantizar un rendimiento académico. En todo caso, las limitaciones deben ser consensuadas con los actores involucrados.

Estudiantes piden observar también permanencia de docentes

Por su parte, desde la Federación Universitaria Local (FUL) piden no solo cuestionar la permanencia estudiantil y de dirigentes, sino también discutir la de docentes y supuestos clanes familiares. Señalan que existen irregularidades en la selección y permanencia de catedráticos, porque algunas serían «eternos».

«Así como hay ‘malos’ estudiantes -que no son muchos, gracias a Dios- por la cantidad de años que están dentro de la UMSS, por la permanencia; también hay que hablar de los malos docentes, hay que preguntarnos por qué no se someten a los exámenes de competencia para ser titulares, como dice el estatuto, cada 4 o 5 años», dijo el segundo secretario de la FUL, Ronald Delgadillo.

Según el representante, su estadísticas indican que solo el 2% de toda la población estudiantil son «dinosaurios». Sobre este tema, comentaron que, como FUL, se reunirán esta semana para, posteriormente, dar a conocer una propuesta.

«Esta planificado, dentro de esta semana, que habrá una reunión FUL-Centros para determinar todo eso. Pero, con información bien documentada para no caer en desmentidos», añadió.