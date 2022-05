Arias denuncia «acoso constante» al ingresar a la Fiscalía por otro proceso iniciado en su contra

«Bueno aquí estamos, entre la Alcaldía y la Fiscalía, nosotros con nuestra abogada no sabemos cuál es el motivo», dijo hoy el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Fuente: Brújula Digital

“Es un acoso constante”, dijo el alcalde Iván Arias este viernes a las 10:00 cuando ingresaba a la Fiscalía de La Paz, citado para atender un caso que tiene relación con el “Ministerio de Relaciones Exteriores”.

El burgomaestre al llegar a la cita dijo desconocer por qué lo convocaron, pero presume que tiene que ver con el cargo que desempeñó como ministro de Obras Públicas el año 2020.

“Bueno aquí estamos, entre la Alcaldía y la Fiscalía, nosotros con nuestra abogada no sabemos cuál es el motivo, simplemente dice la citación por una investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores, imagino que será una tarea que he cumplido cuando era ministro de Obras Públicas, entonces estamos desinformados y vamos a estar aquí enterándonos de qué se nos acusa ahora, pero sabemos que se refiere al Ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo Arias momentos previos a ingresar a la Fiscalía de La Paz, según la agencia municipal de noticias.

La última vez que Arias estuvo en la Fiscalía fue el 13 de marzo, citado por la fiscal Anticorrupción, Magaly Bustamante, por el caso Tren Metropolitano de Cochabamba cuando cumplía la función de ministro.

Arias afirmó el lunes 7 de marzo que “tengo más procesos que meses de gestión”, después de denunciar que suma 17 procesos judiciales hasta el momento. En lo que va de este mes, en declaraciones a los periodistas dijo que los procesos sumaban 22.

“Los casos van sumando y sumando y no solo eso, la Contraloría también nos tienen acosados por todo lado, pero aquí estamos, yo vuelvo a decir, no me voy a rendir, soy como el pan de batalla y voy a seguir adelante entonces”, dijo Arias a tiempo de despedirse de los periodistas con esta frase: “Tengo que estar a las 10:00, al salir les cuento de lo que trataría”.