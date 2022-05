Arias denuncia «golpe» en medio de la elección de la directiva del Concejo de La Paz

Fuente: paginasiete.bo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció un “posible golpe de estado”, en el Concejo Municipal paceño luego de que hoy no se lograra conformar la directiva de esa instancia por la presunta “traición” de un concejal que no identificó. La sesión ingresó en cuarto intermedio.

“Estamos sufriendo un posible golpe de estado, en una alianza tan amplia como la que hice, puse la mano para confiar, la traición, la compra venta no está exenta, no quiero emitir juicios, pero estamos sufriendo acoso político, estamos sufriendo acoso judicial y ahora esta venta de conciencias que puede generarnos una ingobernabilidad. Dios quiera que no sea así”, declaró Arias en una entrevista con F10.

En conferencia de prensa, la bancada de la Alianza Somos Pueblo, a la que pertenece Arias, alertó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca llevar a la presidencia del Concejo a Pierre Chaín (MAS), aunque la norma establece que la bancada con mayoría debe ocupar la presidencia y la secretaría.

Al respecto, el concejal oficialista Óscar Sogliano llamó al bloque del MAS a respetar lo que dicen las normas: “(Que) sea la mayoría de Por el bien común Somos Pueblo la que escoja al presidente y al secretario del Concejo Municipal de La Paz’, de lo contrario significa que estamos ante un golpe de estado municipal y que no hay respeto a las normativas y a las leyes municipales existentes”, cuestionó.

La bancada oficialista explicó que tenían una lista con la propuesta de la nueva mesa directiva del Concejo, el documento contenía la firma de todos los miembros del partido, menos de la concejal Lourdes Chambilla, vinculada con el líder de Somos Pueblo Rafael Quispe.