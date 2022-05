Avanza el diálogo para que se deje de «molestar» a turistas con llenado de formularios

Abatur conforma mesas de diálogo con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Fuente: ANF

Cada viernes se reúnen el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, con la Asociación Boliviana de Operadores de Turismo Receptivo (Abatur) y hay avances para flexibilizar el llenado de formularios y registro constante de las actividades de turistas, que, según las agencias, ahuyentaba a los visitantes.

“Lo que sí, en definitiva, no podría decir que lo logramos porque no tenemos información especial; hemos trabajado bastante para que no se moleste al turista, que no llene esos formularios en plataforma, no decimos nada porque se debe hacer oficial, ustedes saben cómo es de burocrática la parte estatal”, afirmó la presidenta de la Abatur, Jacqueline Rivero.

Las operadoras de turismo exigen la abrogación del Decreto Supremo 4574, que es el reglamento de la Ley de Migraciones y activa una plataforma de registro para que los turistas deban reportar sus ubicaciones en cada lugar que visitan; aquello, según Rivero, ahuyentaba las visitas extranjeras porque era parte de una tétrada de requisitos.

La representante de Abatur explicó que el Gobierno nacional está dispuesto a derogar algunos artículos o modificarlos, en tanto, el sector comercial está a la espera de una respuesta con información solicitada a la Dirección de Migraciones sobre el pedido de eliminar el reglamento.

El 28 de abril comenzó el diálogo entre Abatur y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; en la misma jornada, el Gobierno nacional informó sobre la flexibilización para turistas quienes ahora presentan prueba PCR, antígenonasal o carnet de vacuna para ingresar al país.

“Del pliego, nos quedamos en el punto de abrogación y este viernes entramos a la reactivación de turismo y conectividad aérea”, precisó Riveros sobre el punteo de demandas de Abatur.

Las operadoras de turismo solicitan ayuda al Gobierno nacional para reactivar la economía del sector. Riveros mencionó que, en dos años de inactividad, la afluencia de turistas bajó a menos del 5% de un millón anual de visitantes que solía haber.