Biodiversidad ratifica cierre por un mes del Bioparque Vesty Pakos por maltrato a los animales

El director de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Omar Sharif Yumaa, ratificó este domingo que el Bioparque Vesty Pakos de La Paz será cerrado por un mes al público, mientras dure un trabajo de adecuación de las condiciones en que viven los animales.

“Quiero aclarar a la población que no estamos haciendo un cierre definitivo. Estamos sacando una resolución administrativa para que no haya ingreso de personas en tanto se adecúe el Bioparque a la necesidad de los animales y un plan de soltura de los mismos para que no haya sobrepoblación”, declaró al canal estatal.

Apoyado en un reporte de un Guarda Fauna, indicó que en las últimas horas fueron recogidos muertos un zorro y un murciélago que debía ser liberado en enero, pero debido a la negligencia de los funcionarios no fue posible. Con estos decesos, el número de animales muertos suben a 90 desde enero a mayo de este año.

Dijo que los animales que están listos para ser liberados tienen que ser sueltos a su hábitat natural, aunque cuestionó la cantidad y capacidad de personal. Lamentó que no exista informes sobre la situación 2020. Sin embargo, dio cuenta que un informe de la gestión 2021 reporta 112 decesos entre mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces y gastrópodos por negligencia y maltrato.

Yuma aseguró que existen recursos económicos para atender a los animales, aunque puso en duda la capacidad del alcalde Arias de administrar un Bioparque.

Considera que la Contraloría General del Estado debería investigar al manejo de recursos porque el mismo alcalde informó que durante su gestión se ha registrado 1.200.000 visitas que, multiplicado por 10 bolivianos, significaría un ingreso de 12 millones de bolivianos y con la transferencia de 4 millones que da el municipio, el Bioparque tendría un presupuesto de 16 millones que sería suficiente para dar un buen trato a los animales.

Explicó que, según la normativa, los recursos que genera esta área de protección, deberían ir al mismo Parque y por ello piensa que sería interesante que la Contraloría tome acciones sobre este caso.

En relación a las declaraciones del alcalde en sentido que el director del Biodiversidad no puede ingresar al Bioparque, dijo que “como autoridad ambiental puede ingresar el momento que sea necesario o, por último, pagará Bs 10 de entrada, pero esto no pasará porque el Bioparque tendrá que ser suspendido para que haya la adecuación”, afirmó.

