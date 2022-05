Candidato a Defensor denuncia que le pidieron cupos y dinero a cambio de apoyo

El candidato a Defensor del Pueblo, Ramiro Iquise, expresó su decepción con el proceso de selección que se lleva adelante, porque –según afirmó- organizaciones sociales le pidieron cupos y dinero, a cambio de respaldar su candidatura.

“Me han llamado organizaciones sociales para brindarme su apoyo de manera desinteresada, pero otras organizaciones me han pedido, si es hubiera sido designado, me han pedido cupos en la estructura de la Defensoría, y otras han ido más allá y me han pedido dinero para apoyarme”, dijo Iquise, en entrevista con el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

Iquise evitó detallar las organizaciones que le pidieron dinero, puesto que no tiene grabadas las llamadas. Consideró, sin embargo, que no sería rato que otros postulantes también hayan recibido este tipo de llamadas.

Lamentó que se tenga que tener una línea política para ser apadrinado y recibir el voto de confianza de los parlamentarios. Lamentó que organizaciones lleguen a esos extremos.

Iquise es una persona con discapacidad, que se encuentra en silla de ruedas. Afirmó que tiene los méritos, idoneidad y trayectoria impecable en derechos humanos, pero no ha servicio en la postulación, puesto que no ha recibido ningún voto en la Asamblea.

Consideró que no tuvo votación porque es una persona humilde que no aceptó los ofrecimientos a cambio de dinero y, además, no tiene “padrino”.

Informó que, por escrito, ya ha solicitado a la Asamblea que se apliquen medidas de acción positiva en su favor, tomando en cuenta su situación de discapacidad. Manifestó que está dispuesto a ir ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos con este caso.

Preocupación

Respecto a las declaraciones de Iquise, el investigador de Human Rights Watch, César Muñoz, consideró muy preocupante a la denuncia y llamó a que se elija un Defensor comprometido con los Derechos humanos.

“Muy preocupante la denuncia de un postulante a Defensor del Pueblo de que le pidieron dinero a cambio de apoyos y de la necesidad de «padrinos» políticos. La Asamblea debe escoger un/a Defensor/a cuyo único compromiso sea defender los DDHH”, tuiteó Muñoz.