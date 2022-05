CC se abre a escuchar al MAS sobre el Defensor y Creemos no avalará la elección ni cederá dos tercios

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, confirmó que para las 17.00 de este miércoles, fueron convocados los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas con el fin de analizar la elección del Defensor del Pueblo.

Imagen ilustrativa

Fuente: ANF

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) se abre a escuchar al Movimiento Al Socialismo (MAS) la propuesta para elegir al Defensor de Pueblo, en la reunión convocada para la tarde de este miércoles. Sin embargo, la alianza Creemos adelantó que no avalará la elección ni cederá dos tercios de votación.

«Todo lo que sea una convocaría pública, nosotros, por principio democrático asistimos. No tenemos con exactitud qué va a plantear el vicepresidente (David Choquehuanca), creo que la cancha los jugadores y la pelota están marcadas. El MAS tendrá que dar alguna idea cómo están queriendo charlar el tema institucional y otros temas del Defensor del Pueblo», afirmó a la ANF el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, Guillermo Seoane.

«Esperamos que puedan asistir los tres jefes de bancada y se pueda ir avanzando con las decisiones», dijo Mamani. La cita fue convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

CC recibió la citación cerca del mediodía. Esta fuerza política denunció la semana pasada al MAS de romper el acuerdo político que había para la selección del Ombudsman de Bolivia, ya que dos candidatos fueron eliminados y quedaron siete que, según lo opositores, son afines al Gobierno nacional.

Al respecto, la alianza Creemos ratificó su rechazo a la selección de Defensor del Pueblo y adelantó que no cederá dos tercios de voto al MAS.

«En ese sentido, no vamos a avalar la elección, estamos en La Paz, vamos a participar de la sesión de comisión para no darle los dos tercios, como ustedes entenderán. Pero no vamos avalar el proceso», afirmó el diputado de Creemos, Erwin Bazán.