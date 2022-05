Chambilla: no voy a retirar mi postulación a presidenta del Concejo de La Paz

Fuente: Página Siete Digital

La concejal Lourdes Chambilla afirmó este miércoles que por equidad de género le corresponde este año ser presidenta del Concejo Municipal de La Paz y que no retirará su postulación, aunque sea criticada por sus colegas.

“Necesito que me juzgue Dios y el pueblo que me eligió, en este momento voy a continuar mi postulación a presidenta, no me voy a retractar, porque por equidad de género me corresponde este año ser presidenta”, enfatizó en conferencia de prensa.

Mencionó que, en años pasados, hubo un consenso de que el concejal Jorge Dulón y Óscar Sogliano se iban a quedar, pero lamentablemente, dijo que, ahora se quieren perpetuar.

“Creo que nuestro alcalde (Iván Arias) es un papá que sabe poner orden a sus hijos, que no se olvide que el alcalde es padre de seis concejales, no de cinco concejales. La ira y los gritos me fortalecen y me hacen una mujer fuerte y me da fuerza para seguir luchando por las mujeres de pollera”.

Inidcó que fue atacada por dos concejalas, aunque no dijo los nombres. Presuntamente la increparon con la acusación de no saber leer, por haber sido comerciante de comida y hasta por ser de pollera, entre otros.

“Me siento capaz de ser presidenta. ¿Por qué una mujer no puede ser presidenta del Concejo, acaso sólo un hombre puede ser presidente del Concejo, ellos critican a otros partidos, que dicen que no hay equidad de género? Y ahora discriminan las polleras. No he venido a que me adulen, sino vine a trabajar por La Paz, a que me guiñen el ojo o me amenacen con la mente, no me interesa, vine a trabajar por la gente”, enfatizó Chambilla.

Entretanto, el líder de la agrupación Somos Pueblo, Rafael “Tata” Quispe, manifestó que hay contradicciones con algunos concejales que están en contra de la concejala Chambilla, quien hasta fue “acosada” por postularse.

“Soy el presidente de la Alianza, como me eligieron, hay principios que se ha trabajado, que es el principio de rotación, alternancia y la equidad de género. En ese marco, corresponde que una mujer sea presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de La Paz y qué mejor que una mujer de pollera sea presidenta del Concejo. Yo creo que eso fue el delito y el pecado de la señora Chambilla de postularse y recibir este tipo de acosos”, indicó.