Cochabamba: La Alcaldía retirará el alimento en mal estado que dio a La Tamborada

La Alcaldía de Cochabamba retirará en los próximos días los insumos agropecuarios que les entregó a los productores lecheros del Sindicato Tamborada C para que puedan reactivarse después de la pandemia; sin embargo, el alimento es de mala calidad y fue rechazado por este sector.

El actual secretario de Desarrollo Productivo, Enrique Mendieta, quien reemplaza a Mariela Jiménez que fue quien contrató los alimentos, dijo que se coordina con los dirigentes el retiro y se pedirá el apoyo de Obras Públicas.

Los saquillos con el alimento para el ganado se mantienen en la sede del Sindicato Tamborada C y el lugar ha comenzado a llenarse de moho por la gran cantidad de alimento acumulado.

Los productores lecheros denunciaron el jueves que los quintales tenían que distribuirse a diferentes sindicatos, pero al ser de mala calidad sólo puede servir como abono, pues se trata de “bagazo”, un alimento cálido para las reses que puede enfermarlas.

El dirigente de la subcentral de Albarrancho, Emilio Medrano, aseguró que los técnicos se equivocaron al adquirir este alimento y considera que hay indicios de sobreprecio. Añadió que rechazaron el producto hace dos meses, pero los quintales siguen en su sede desde febrero.

“Nosotros un quintal de comida buena compramos con más de 100 bolivianos, esto no debe costar ni 50, es inservible, no tiene alimento. No podemos envenenar a nuestro ganado”, indicó.

El municipio destinó 13 millones de bolivianos para la reactivación económica del sector agrario y sólo en la compra de este insumo se invirtieron cerca de 3 millones de bolivianos.

Hay un proceso

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Boris Fiorilo, calificó de político el accionar de los dirigentes y dijo que este proceso ya tiene su curso legal desde hace más de dos meses por el delito de falsedad, ya se cuenta con un fiscal asignado. Remarcó que no hubo daño económico al municipio, porque existen actas de disconformidad del comité de recepción.

“La Unidad de Transparencia ha iniciado un proceso administrativo en contra de aquellas personas que habría tenido alguna deficiencia en su actuación”, indicó.

Fiorilo aseguró que el municipio ya presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de la empresa proveedora porque no cumplió con el contrato. Dijo que se espera una multa y sanción contra a quienes actuaron con malas intenciones.

Denuncian a cuatro funcionarios

Los Tiempos buscó ayer la versión de la exsecretaria de Desarrollo Productivo Mariela Jiménez y del funcionario Freddy Gonzales, pero no accedieron a las entrevista.

La exsecretaria declaró a Unitel que la contratación se hizo a través del decreto de emergencia y considera que no incurrió en irregularidades.

La Central Sindical de Trabajadores Campesinos de Cercado y el Control Social enviaron una carta a la Alcaldía en la que denuncian a Mariela Jiménez, exsecretaria de Desarrollo Productivo, Freddy Gonzáles, Mario Cortez y Jorge Arias.

El secretario de Asuntos Jurídicos dijo que Jiménez actuó a tiempo al presentar actas de disconformidad.