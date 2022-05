Comisión de DDHH censura discriminación en la Uagrm y docente acusa a estudiantes y colegas de estar detrás de la denuncia

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados también se pronunció con respecto al caso de la docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Rosario Chávez, que fue denunciada por discriminación a una estudiante. A través de un comunicado, reprocha toda forma de discriminación en todo el sistema universitario del país.

Además, exige al rector de la Uagrm “una investigación imparcial, pronta y una sanción clara y contundente en el marco de la normativa vigente a la Sra. Rosario Chávez, docente de la señalada casa de estudios superiores”, se lee en el comunicado.

La Comisión de Derechos Humanos manifestó que está gestionando una petición de informe escrito al rector respecto a este caso y anunció que, en el caso de no existir acciones, “se reserva la posibilidad de convocar o inspeccionar la UAGRM con el fin de fiscalizar este hecho de discriminación”.

Este jueves, los delegados docentes y estudiantiles del Consejo Facultativo de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales de esa universidad, se declararon incompetentes para evaluar la denuncia que hace una estudiante universitaria en contra de su docente, argumentando que el Consejo Facultativo no tiene atribuciones disciplinarias. El decano Alfonso Coca, por su parte, anunció que buscará una conciliación.

A inicios de esta semana fueron difundidos -en redes sociales- unos audios en los cuales se escucha a la docente maltratar a su estudiante y mandarla a lavar y cocinar, además de expulsarla de su clase, como respuesta al cuestionamiento de la universitaria sobre su método de enseñanza.

«Yo siento que ella me discriminó. Me está difamando, me está discriminando como mujer, me está quitando el derecho al estudio, entonces considero que hay varios motivos para denunciarla», dijo Mónica Velásquez, la estudiante afectada, que pidió que la docente fuera retirada de la universidad.

Chávez, en sus diferentes contactos con la prensa, describe a la joven como ‘malcriada’, ‘complicada’, que interrumpe sus clases, “se hace a la víctima” y asegura que perdió la paciencia porque el comportamiento de la estudiante habría sido el mismo desde el año anterior.

Sin embargo, en una entrevista para El Universitario, la docente afirmó que la joven es parte de un complot de otros para dañarla.

«Detrás de esto está un centro interno (de estudiantes) dinosaurios, que tenemos más de 10 años ahí. Tenemos una exjefa de carrera, María Angélica, una socapadora de su marido, que era un acosador; y yo era la que lo delaté porque abusaba de nuestras estudiantes», comenzaba la entrevista en la que hace acusaciones severas contra un grupo de sus colegas, incluidos un jefe de carrera y una exjefa de carrera; menciona alcoholismo, drogadicción y acoso sexual a estudiantes.

En la entrevista también manifestó que cuenta “completamente, del 100% del apoyo del decano Alfonso Coca, que sabe quién soy”.