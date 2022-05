Comunarios en La Asunta chicotean a dos policías por presuntamente cobrar Bs 1.000

Una mujer denunció que un efectivo le pidió «abonar» Bs 1.000 para ir hasta una comunidad a atender un caso de intento de homicidio.

Fuente: ANF

Habitantes de la comunidad de Copalani en el municipio de La Asunta chicotearon a dos policías, expresaron su malestar por el presunto cobro irregular de Bs 1.000 para atender una denuncia de agresión.

Los comunarios marcharon hasta La Asunta donde está ubicada las oficinas de la Policía, los dirigentes marcharon con sus quimsacharaña (chicotes), la gente molesta exigió al efectivo que estuvo de turno este domingo explicar el por qué había pedido Bs 1.000 a una mujer que solicitó que una comisión se traslade hasta la comunidad para detener a un joven agresor.

La denunciante relató que desde su comunidad bajó a La Asunta al promediar la 1:00 a.m. para pedir que una comisión de la Policía se traslade hasta la zona a detener al joven que había agredido a su cuñado de 50 años.

“La Policía me ha dicho: ‘vamos a ir, pero tienes que abonar 1.000 bolivianos’. Pero yo he venido con 500 bolivianos”, manifestó la mujer, quien no tenía más dinero. Los comunarios le habían dicho que podía pagar el taxi de ida y vuelta de los policías, pero no tenía previsto el cobro que hizo el policía, según reflejó FMBolivia.

Como no “abonó”, el efectivo se hizo al desentendido y no fue a la comunidad para investigar o detener al presunto agresor, el que ante la demora terminó huyendo.

Los comunarios, este lunes, en la puerta de la institución verde olivo exigieron que el efectivo cuente su versión, se negó de haber realizado el cobro, señaló que solicitó el transporte, pero la denunciante lo encaró, le dijo que le pidió abonar 1.000 bolivianos.

Los pobladores molestos dijeron que aplicarían justicia indígena, reprocharon que los efectivos que son servidores públicos y que tienen que estar al servicio de la población hagan este tipo de cobros. ¡Policías corruptos! ¡Fuera de aquí! ¡Que se vayan! gritaban los comunarios.

Como un acto de sanción y disciplinario, los comunarios waskearon con chicote a dos de los efectivos.

El malestar se produce en un escenario de denuncias de corrupción, narcotráfico, volteo, ilícitos en los que hay efectivos investigados por su presunta participación.