Covid, hepatitis y viruela del mono ponen en alerta al sector salud de Bolivia

La posible llegada de la quinta ola de la pandemia de Covid-19 más la viruela del mono y la hepatitis aguda pueden dejar en jaque al sistema de salud en Bolivia, considerando que, pese a la crisis sanitaria de 2020 y 2021, no se equipó adecuadamente los hospitales y centros de salud, tampoco se dotó de los ítems e insumos necesarios.

Respecto al Covid-19, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, señaló que en la semana epidemiológica 20 “se han reportado 1.078 casos, un incremento del 50 por ciento más con relación a la semana pasada, la segunda consecutiva en la que se reporta un incremento”.

Respecto a la viruela del mono, Auza instruyó que se active una vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente los casos, pese a que aún no se reportaron casos en la región.

El presidente del colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, señaló que el ascenso de casos de Covid-19 se debe a la posible llegada de la quinta ola de la pandemia, previsto para el mes de junio.

“Respecto a la Covid, hace dos meses dijimos que hay muchas medidas que no se deberían de tomar porque hay muchas cosas que nos juegan en contra. Primero, el sistema de salud es precario; segundo, no hubo una estrategia de vacunación, por lo que no hemos llegado a los estándares internacionales”, dijo Larrea a radio Panamericana.

Añadió que, con la nueva variante (BA2), existe mayor riesgo de contagio también en los niños.

“Vayan a los centros de salud. No hay medicamentos, no hay profesionales en salud, no hay equipamiento, no hay infraestructura. Nos preocupa que hasta ahora no se tenga ninguna estrategia de prevención para la viruela del mono”.

Asimismo, el presidente del colegio médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, señaló que la llegada de la viruela del mono y de la hepatitis aguda preocupa a los médicos porque en los hospitales “no contamos con los recursos humanos necesarios; durante la pandemia, (el Gobierno) sólo entregó contratos que ahora ya se terminaron”

“Además de la Covid, tenemos encima otra patología: la viruela del mono. Seguramente en cualquier momento nos va a llegar a cualquiera de los departamentos, y eso preocupa porque en los hospitales ya no contamos con los recursos humanos necesarios, para la darles atención a los pacientes. Durante la pandemia, (el Gobierno) sólo entregó contratos que ahora ya se terminaron”, dijo Anzoátegui.

Respecto a la Covid-19, Anzoátegui dijo que este incremento de casos puede marcar, en un par de semanas, el inicio de la quinta ola en esta región porque se triplicaron los casos en los últimos días.

Por su parte, el presidente del colegio médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, manifestó que “el sistema de salud no está preparado para resistir una nueva epidemia. Para evitar una catástrofe, porque no hay recursos humanos, infraestructura ni equipamiento adecuado”.

Auza instruye vigilancia activa

El Ministerio de Salud y Deportes instruyó que se realice una vigilancia epidemiológica activa, como medida de prevención ante la posible llegada de la viruela del mono al país. Además, el ministro Jeyson Auza señaló que la vacuna contra la viruela no está disponible desde 1980 en el país.

“Como Ministerio, estamos tomando las previsiones necesarias. En este momento ninguna instancia, ni nacional ni internacional, recomienda la vacunación. Por el momento no es una amenaza que significa la preocupación, pero no podemos descuidar la posibilidad de ocurrencia de casos”, señaló Auza.