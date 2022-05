Crisis golpea a la Caja Petrolera de Salud, piden aportes voluntarios a empleados

En su rendición pública de cuentas, la administración departamental de La Paz advirtió que cerró 2021 con un déficit de 61 millones de bolivianos. A escala nacional, la cifra llegó a los 275 millones de bolivianos.

Fuente: paginasiete.bo

La crisis financiera golpea con fuerza a la Caja Petrolera de Salud (CPS). En 2021 la institución cerró con un déficit de 275 millones de bolivianos en la relación ingresos-egresos. Para afrontar esta situación, desde la administración nacional se procedió a aprobar préstamos con el 10% de interés, aportes voluntarios de hasta 100 bolivianos por trabajador o la donación de parte del dinero de ropa de trabajo y pasajes.

“Antes, la Caja Petrolera tenía una atención de primera, pero ahora en varios departamentos carecen de servicios porque no hay dinero para pagar a médicos, para contratar ítems, ofrecer más servicios, comprar equipos o para acabar obras. Pero por otro lado vemos que sí hay dinero para dar préstamos”, manifestó la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero.

De acuerdo con documentos y resoluciones a las que Página Siete tuvo acceso y que son de conocimiento público, el pasado 5 de abril el director nacional de la CPS, David Martínez, se reunió con los ejecutivos de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra) y la Federación de Trabajadores Administrativos para evaluar la “crisis económica” en la que se encuentra la institución.

De ese encuentro, según un circular emitido el 7 de abril, se tiene como resultado algunos “puntos y propuestas”, para que sean analizados o implementados por cada regional. Se tocaron 10 puntos, como la paralización de todo tipo de contratación y entrega de ítems, la fiscalización de los ya existentes, el no pago de horas extras no justificadas y la revaluación de los activos fijos, entre otros.

Las dos propuestas de los delegados señalan: “La donación de 100 bolivianos mensuales por trabajador, emergente del pago de refrigerio y transporte, por un año” y la “donación del monto destinado a la compra de uniformes, durante dos años”.

Este medio solicitó, mediante la unidad de comunicación de la CPS, una entrevista para conversar sobre la situación económica y estas medidas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo ninguna respuesta.

Siete años de saldos negativos

La Rendición Pública de Cuentas Final 2021 precisa que mientras que la CPS generó ingresos de 986 millones de bolivianos, tuvo egresos por 1.261 millones. Es decir que cerró con un déficit de 275 millones de bolivianos.

Aunque la pandemia es uno de los factores que generó la crisis económica (por la dificultad de las empresas afiliadas para pagar aportes u otras que se desafiliaron), los saldos negativos se arrastran desde hace siete años. Las cifras rojas aparecieron en 2015, cuando la diferencia entre ingresos y egresos fue de al menos 41 millones de bolivianos.

“El déficit ha comenzado en 2015 y se ha ido incrementando gestión tras gestión”, explica la responsable del departamento nacional administrativo financiero, Zulma Villarroel, en la rendición de cuentas.

Para 2016 el saldo negativo fue de 81 millones, en 2017 fueron 126 millones, en 2018 llegaron a 99 millones, mientras que en 2019 fueron 114 millones. En 2020, año de la pandemia, el déficit sumó 226 millones de bolivianos, un 98% más en comparación con la gestión 2019.

“La CPS se ha quedado sin recursos para construir y culminar obras. Por ejemplo, el hospital de segundo nivel de Tarija está como un elefante blanco hace ya casi cinco años. Nos han dicho que no hay dinero para culminar la obra”, indicó la legisladora Campero.

Martínez indicó que la dirección nacional y los sindicatos administrativo y médico acordaron quitar el 50% de horas extras. “El aporte de los 100 bolivianos es voluntario y no estamos obligando a nadie. No estoy tocando el bolsillo de nadie”, afirmó en entrevista a El Deber.

Sobre la departamental La Paz

El jueves pasado, la CPS La Paz presentó su Rendición Pública de Cuentas Inicial 2022. En ella se hizo proyecciones sobre las finanzas de este año y también se advirtió un déficit.

“Los ingresos proyectados para 2022 son de 200 millones de bolivianos. Pero los gastos proyectados alcanzan los 216 millones. Ahí estamos con un déficit de 16 millones para este año”, señaló el cirujano Nelson Mamani, quien estuvo presente en representación del Simra.

Los datos son parte de una proyección hecha con base en los datos históricos de las gestiones pasadas. Tal como ocurrió en años anteriores, la tendencia es que el déficit financiero continúe también en la regional La Paz, la segunda más grande del país.

De acuerdo con lo explicado a los asistentes, esta cifra aún está muy por debajo del saldo negativo real que se podría tener.

Esto debido a que una proyección basada sólo al primer trimestre de 2022 abre la posibilidad de un déficit de 12 millones de bolivianos mensuales, que en un año sumarían al menos 144 millones de la moneda nacional.

Pero al ser proyecciones también cabe la posibilidad de que, dependiendo de las medidas que se apliquen, el déficit sea menor.

Debido a que la seguridad social se basa en la dependencia obrero-patronal, con la reactivación se espera que se vayan creando más fuentes laborales y con ello —por medio de las nuevas afiliaciones— se potencie los seguros de salud.

Documentación a la que accedió Página Siete muestra que el año pasado, la filial La Paz cerró con un saldo negativo de 62 millones de bolivianos.

“No estamos aquí para ocultar nada. La situación financiera es de déficit porque tenemos acreedores desde 2012. No se han pagado las deudas y eso es desde antes que nosotros lleguemos”, explicó el administrador departamental de la Caja Petrolera de Salud de La Paz, Néstor Aquize.

Consultado sobre si la crisis financiera podría generar un cierre de la CPS, Aquize señaló que no. Afirmó que no tendría sentido generar proyectos o cambios administrativos si las autoridades estuvieran considerando un cierre de la institución.

“El doctor David Martínez (director nacional) está realizando todos los esfuerzos para salir de esta encrucijada financiera que tenemos. Nosotros estamos en la misma tarea de establecer nuevas condiciones financieras. Por eso hemos establecido tareas de corto, mediano y largo plazo. Estamos frenando el déficit, en cuanto entremos a una etapa de estabilización financiera vamos a poder establecer condiciones de crecimiento”, manifestó Aquize.

Añadió que esta es una situación por la que ahora atraviesan varias instituciones de la seguridad social, incluida la Caja Nacional de Salud (CNS).

“Nosotros por lo menos estamos tratando de salir de esta situación complicada. Debemos seguir trabajando porque tenemos afiliados a los que debemos responder”, afirmó.

La Paz: 70% va para personal

De acuerdo con el detalle de gastos presentado, el 69,28% del presupuesto de 2022 será destinado a servicios personales. Son 150 millones de bolivianos.

Datos proporcionados por la CPS La Paz dicen que hay 804 trabajadores con ítem. De éstos, un médico se encuentra destinado a la Asamblea Plurinacional y otro está declarado en comisión en la oficina nacional.

“Efectivamente el 70% del presupuesto está destinado a salarios. Se está haciendo esfuerzos para mejorar el tema de ingresos y optimizar el tema de gastos. Queremos, por un lado, tener mejores ingresos y mantener la calidad de atención. Para que no haya especulaciones, hasta el momento no se ha contratado a nadie en el área administrativa porque no hay presupuesto. Pero sí se están haciendo esfuerzos en la parte de salud”, dijo Aquize.

La Paz tiene 1.766 empresas afiliadas, lo que implica 68.343 asegurados. De ellos, 34.665 son titulares y el resto, beneficiarios.

El informe dice que en el primer trimestre de 2022 se tuvo 24 nuevas empresas afiliadas y se espera cerrar el año con 135 nuevas compañías aportantes.