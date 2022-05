CSTUCB afirma que exfuncionarios de Evo no están vetados de volver al Gobierno

Freddy Bobaryn fue cesado en funciones de viceministro el sábado. Su lugar ocupa Gustavo Torrico.

Fuente: ANF

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afirmó este martes que los funcionarios del gobierno de Evo Morales no están vetados de regresar a la administración de Luis Arce. Al contrario, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, asegura que existe una resolución del Pacto de Unidad que prohíbe al entorno del exmandatario regresar al Órgano Ejecutivo.

“No existe esa resolución que diga que se vete a los funcionarios que estaban con el hermano Evo Morales. Está claro que, en este gobierno, nuestro gobierno, tiene que tener los mejores elementos leales y entendidos en términos técnicos de la gestión pública para conducir y contribuir a nuestro gobierno de Luis Arce”, afirmó a la ANF el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros.

A nombre de la organización social, Claros dijo que respetan la decisión del presidente Luis Arce, de cambiar al viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn por Gustavo Torrico, quien ocupó un viceministerio en la gestión de Evo Morales y también fue asambleísta departamental de La Paz por el MAS.

“No hay una resolución del Pacto de Unidad que haya dicho que los funcionarios del hermano Evo Morales, expresidente, estén prohibidos de ingresar al actual gobierno”, sostuvo Claros y aseguró que con Bobaryn hubo deficiencia de coordinación entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo.

Información distinta tiene el diputado del MAS, Rolando Cuéllar quien aseguró que el 29 de noviembre de 2020, firmaron en el Pacto de Unidad una resolución que dispone el no retorno al Gobierno de los exfuncionarios de la anterior gestión del MAS.

“Nosotros vamos hacer respetar esa resolución, no vamos a permitir que vuelva el entorno de Evo Morales, ni de portero ni en un ministerio”, enfatizó a esta agencia de noticias, el legislador del oficialismo.

El 21 de septiembre de 2020, cuando aún era candidato a vicepresidente por el oficialismo, David Choquehuanca, aseguró que el entorno de Evo Morales no debía volver al poder administrativo del Gobierno nacional. “Los fabriles, los estudiantes, las organizaciones, los campesinos, nos piden en todas las reuniones que el entorno no puede volver, no tiene que volver, tenemos que superar eso, reconocer nuestros errores”, dijo aquella vez el vicepresidente.

Cuéllar dijo que el cambio de Bobaryn por Torrico fue sorpresivo. Explicó que el sábado, cuando se anunció a la nueva autoridad, estuvo junto a Arce en Santa Cruz, en la entrega de obras. Adelantó que la próxima semana habrá reunión de la bancada de su partido para analizar la remoción de cargos; pero adelantó que varios de sus colegas se pronunciarán a favor de la continuidad de Bobaryn.

“Eso me han comentado los colegas diputados, van a sacar resoluciones en apoyo a Freddy Bobaryn en la reunión de los martes, en reunión de bancada vamos a ver este tema, ahorita no hay ninguna información exacta ni los motivos, pero Freddy Bobaryn tiene mucho apoyo de muchas bancadas”, agregó el diputado del MAS.

Destacó el trabajo del saliente viceministro y dijo que “coordinó bien”. “Excelente en la Asamblea Legislativa, había mucha coordinación y creo que debería haber continuado”, enfatizó el asambleísta del partido azul.

Cuellar considera que la salida de Bobaryn del viceministerio no responde a sus alusiones críticas a Evo Morales. “No creo que se lo haya cambiado por pedir renovación o por cuestionar a una persona que cometió error con la cuarta relección. Creo que esto, nosotros los disputados, como primer órgano del Estado, vamos a tomarlo internamente”.